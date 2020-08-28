Шушкевич предложил лишить русский язык статуса государственного в Беларуси

Единственным государственным языком Беларуси должен быть белорусский.
Бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич считает, что единственным государственным языком Беларуси должен быть белорусский.
По его мнению, русский язык следует лишить этого статуса. Об этом Шушкевич сказал в интервью YouTube-каналу И Грянул Грэм.
При этом Шушкевич подчеркнул, что у Беларуси нет никакого противостояния с Россией.
"У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру... Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один - белорусский, потому что у него нет больше родины", - сказал он.
По его словам, переходный период на белорусский, как государственный язык, будет долгим и довольно сложным.
Отметим, русский язык в Беларуси получил статус второго государственного в результате внесения поправок в конституцию в 1995 году.
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Напомним, ранее первый президент Украины, глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко просто так власть не отдаст.
"26 лет Лукашенко определяют, что каждая клетка Лукашенко - это власть, каждый волосок на голове – это власть, каждое слово Лукашенко - это власть. Он другой жизни не знает, и будьте готовы, что власть он просто так не отдаст", - отметил политик.
Как известно, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Люди не согласны с результатами выборов, согласно которым победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.
Напомним, на воскресенье, 30 августа, в Минске анонсирован Марш мира и независимости.