Шушкевич предложил лишить русский язык статуса государственного в Беларуси

Русский язык в Беларуси получил статус второго государственного в 1995 году / фото: 1news.az

Бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич считает, что единственным государственным языком Беларуси должен быть белорусский.

По его мнению, русский язык следует лишить этого статуса. Об этом Шушкевич сказал в интервью YouTube-каналу И Грянул Грэм.

При этом Шушкевич подчеркнул, что у Беларуси нет никакого противостояния с Россией.

"У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру... Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один - белорусский, потому что у него нет больше родины", - сказал он.

По его словам, переходный период на белорусский, как государственный язык, будет долгим и довольно сложным.

Отметим, русский язык в Беларуси получил статус второго государственного в результате внесения поправок в конституцию в 1995 году.

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Напомним, ранее первый президент Украины, глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко просто так власть не отдаст.

"26 лет Лукашенко определяют, что каждая клетка Лукашенко - это власть, каждый волосок на голове – это власть, каждое слово Лукашенко - это власть. Он другой жизни не знает, и будьте готовы, что власть он просто так не отдаст", - отметил политик.

Как известно, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Люди не согласны с результатами выборов, согласно которым победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Напомним, на воскресенье, 30 августа, в Минске анонсирован Марш мира и независимости.