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"Симптомы, как у простуды": врач назвал 5 признаков, которые могут указывать на Омикрон у привитых

23 января 2022, 08:59
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Одышка, лихорадка и потеря обоняния стали второстепенными симптомами при новом штамме COVID-19, утверждает врач Тим Спектор.

коронавирус
Коронавирус мутирует, поэтому симптомы заболевания меняются - ученые / Reuters

Новый вариант коронавируса Омикрон более заразен, чем предыдущие штаммы, а мутации шиповидного белка усилили вирус против двух прививок от коронавируса. Однако эта вариация COVID-19 должна вызывать более легкое течение заболевания, поскольку у людей появилось два слоя иммунитета – природный и от вакцинации. Симптоматика заболевания изменилась: одышка, лихорадка и потеря обоняния отошли на второй план. У вакцинированных теперь чаще наблюдаются насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле. Об этом заявил британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор.

Как сообщает Express со ссылкой на заявление Спектора, который возглавляет исследование ZOE Covid, в рамках которого проводится анализ движения коронавирусной пандемии, была проведена работа по симптомам положительных случаев Омикрона. Их сравнили с проявлениями Дельты и других вариаций COVID-19.

Омикрон вызывает более легкое течение заболевания

Указывается, что коронавирус оказался такой угрозой, в процессе циркуляции которой появляются варианты с мутационными преимуществами. В поле исследования ученых попал Омикрон. Новый штамм более заразен, чем предыдущие вариации, а изменения шиповидного белка обеспечили ему преимущество против двух прививок против COVID-19.

Впрочем, указывается, что сейчас мир стал сильнее в борьбе с коронавирусной инфекцией. Большая часть населения получила два слоя иммунитета – природный и от прививки. Поэтому Омикрон вызывает более легкое течение заболевания, чем штамм Дельта и варианты, предшествующие новой вариации.

Симптоматика коронавируса при Омикроне изменилась

Как утверждает Спектор, из-за мутации вируса изменилась и симптоматика заболевания. Как только появился коронавирус, стало понятно, что классических симптомов три – кашель, лихорадка и потеря обоняния. Также существовало еще минимум 20 альтернативных проявлений COVID-19.

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"Еще в 2020 году стало понятно, что оригинальная и альфа-версия коронавируса имеют три очень распространенных симптома: кашель, лихорадку и потерю обоняния, а также, по меньшей мере, 20 других проявлений", - отметил врач.

По его словам, после появления Дельты симптомы изменились.

"Симптомы, похожие на простуду, включая насморк, боль в горле и постоянное чихание, участились, а также головная боль и кашель, особенно у людей, которые были вакцинированы", - сказал Спектор.Читайте такжеОбнаружен коронавирус-мутант: что известно о гибриде Дельты и Омикрона

Доктор акцентирует внимание на том, что Омикрон, похоже, продолжает тенденцию, которая ранее была установлена Дельтой. При новом штамме симптомы скорее похожи на обычную простуду, а специфических признаков становится меньше.

"Омикрон вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов, таких как тошнота, боли в мышцах, диарея и сыпь на коже", – объяснил Спектор.

Пять симптомов Омикрона у вакцинированных

Спектор утверждает, что у людей, которые сделали прививку против СOVID-19, могут быть следующие симптомы, которые, вероятно, указывают на заражение Омикроном:

  • Насморк
  • Головная боль
  • Усталость
  • Чихание
  • Боль в горле

Подчеркивается, что, как удалось выяснить команде ZOE, только у половины из вакцинированных от коронавируса был выявлен один из трех классических признаков коронавируса – лихорадка, кашель или потеря обоняния.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили о том, что мир может столкнуться с новыми штаммами COVID-19. В организации призвали не допускать недооценки угрозы штамма Омикрон. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый вариант коронавируса может приводить к тяжелой форме заболевания и летальным исходам.

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