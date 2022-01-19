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В ВОЗ развеяли мифы о штамме Омикрон и призвали быть начеку

19 января 2022, 07:18

Люди недооценивают опасность штамма коронавируса Омикрон и его влиянение на пандемию. Омикрон также приводит к тяжелой форме заболевания и смертям.

Гебрейсус
Гебрейсус призвал не недооценивать штамм коронавируса Омикрон / Фото Reuters

Пандемия коронавируса еще не закончилась и в мире не исключено появление новых COVID-штаммов. Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус и призвал не недооценивать штамм коронавируса Омикрон.

"Не заблуждайтесь, Омикрон приводит к госпитализации и смерти, даже менее тяжелые больные наполняют медучреждения. С его невероятным глобальным ростом могут появиться и новые варианты, поэтому отслеживание и оценка остаются критически важными. Пандемия отнюдь не завершена", – сказал глава ВОЗ во время брифинга в Женеве 18 января, передает ВВС.

Гебрейесус подчеркнул, что COVID-штамм Омикрон является опасным. Хотя в среднем его считают менее сложным, "рассказы о том, что это легкое заболевание, вводят в заблуждение". Глава ВОЗ добавил, что Омикрон также приводит к тяжелой форме заболевания, а в некоторых случаях и к смертям. Люди недооценивают опасность этого штамма коронавируса и его влияние на пандемию.

"Не заблуждайтесь, Омикрон приводит к госпитализации и смерти, и даже менее тяжелые случаи заполняют медицинские учреждения... Омикрон может быть в среднем менее тяжелым, но рассказы о том, что это безвредное заболевание, вводит в заблуждение (...) и уносит больше жизней", - сказал Гебрейесус.

Мнение главы организации разделяет и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майк Райан. Он отметил, что повышенная трансмиссивность штамма Омикрон, вероятно, спровоцирует рост заболеваемости. И особенно это может наблюдаться в странах, где вакцинировано меньше всего людей.

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"Экспоненциальный рост случаев, вне зависимости от тяжести отдельных вариантов, приводит к неизбежному увеличению госпитализаций и смертей", – сказал эксперт.

Отметим, за последнюю неделю на планете зафиксировали более 18 миллионов новых заражений коронавирусом.

Как писал Главред, компания Sinovac заявила, что ее вакцина от коронавируса CoronaVac защищает от нового распространённого штамма Омикрон и обеспечивает сильный иммунный ответ организма. В компании рассказали, что бустерную дозу препарата испытуемые получили через шесть месяцев после первой вакцинации.

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