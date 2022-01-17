Названы сроки появления вакцины от Омикрона

Вакцина будет готова в марте / УНИАН

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла в понедельник, 17 января, назвал сроки готовности вакцины против штамма Омикрон. По его словам, она будет готова к весне.

"Эта вакцина будет готова в марте", – сказал Бурла в эфире телеканала CNBC.

Также он рассказал, что производственный процесс уже стартовал. Он подчеркнул, что препарат будет эффективным как против Омикрона, так и против других штаммов коронавируса.

Кроме этого, над производством вакцины от Омикрона работает и Moderna. По словам гендиректора Стефана Банселя в эфире телеканала CNBC, это будет специальная бустерная доза против Омикрона.

"Мы ведем обсуждение с ведущими представителями сферы здравоохранения по всему миру, чтобы решить, что является лучшей стратегией для потенциальной бустерной дозы до осени 2022 года. Обсуждения ведутся каждый день. Мы хотим подготовить продукт в лучшем виде к осени 2022 года", - сказал он.

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