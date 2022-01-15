"200 тыс. случаев в сутки, каждый 20-й больнице": врач дал прогноз по Дельтакрону в Украине

Дельтакрон самый опасный для Украины / Reuters

Недавно в мире появился новый штамм коронавируса "Дельтакрон". Эксперты утверждают, что он может спровоцировать новую волну коронавируса и стать серьезным вызовом для человечества.

По словам львовского врача и советника мэра Львова по медицинским вопросам Тараса Жиравецкого, Дельтакрон может привести к 200 тысячам новых случаев инфицирования в сутки. Более того, 10 тысяч человек будут госпитализированы в стационар из-за тяжелого течения заболевания.

"Штамм Дельтакрон - это смесь двух штаммов: Дельты и Омикрона. Он быстро распространяется, а также имеет тяжелое течение. Впервые его зафиксировали на Кипре и соответственно 25 человек заболели, из них 11 попали в стационар. Поэтому это может быть достаточно серьезным вызовом для мира, если этот штамм будет распространяться", - утверждает медик.

Врач подчеркнул, что каждый 20-й человек, инфицированный Дельтакроном, будет лежать в больнице.

В связи с этим, медик надеется, что большинство украинцев переболеют Омикроном, который несмотря на свою заразность, не настолько опасный в течение как Дельтакрон. Вспышку Омикрона в Украине Жиравецкий называет "лайтовым" сценарием новой волны коронавируса.

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"5-6 миллионов украинцев, которые еще не переболели - переболеют за 2-3 месяца и после этого уже теоретически каких-то волн не должно быть, если не появится штамм, который будет "пробивать" иммунитет, например на 50%. То есть, если 50% переболевших снова будут болеть с каким-то новым непонятным штаммом, то это для нас, для всего мира, будет новым вызовом. Пока такого нет", - подытожил Жиравецкий.

Читайте такжеЛегко спутать с другими болезнями: какие два симптома указывают на заражение ОмикрономРанее Главред писал, что в ходе новой волны коронавирусастатистика заболеваемости инфекцией в Украине может в 2-3 раза превысить показатели предыдущей. Эксперты прогнозируют до 40 тысяч новых случаев заболевания в сутки.

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