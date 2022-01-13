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Впервые в Новом году 2022 число COVID-больных в Украине превысило 10 тысяч

13 января 2022, 08:42

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях.

коронавирус
Коронавирус снова атакует Украину / Фото Reuters

В Украине зафиксирован резкий рост больных коронавирусом. Впервые за время новогодних и рождественских праздников в этом году число новых выявленных больных за сутки превысило 10 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, по состоянию на утро 13 января 2022 коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 046 жителей страны. В том числе заболели 590 детей и 255 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1676 человек; летальных случаев - 191; выздоровели 7202 человека.

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 13 января 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 997;
  • Винницкая область – 510;
  • Волынская область – 88;
  • Днепропетровская область – 362;
  • Донецкая область – 354;
  • Житомирская область – 367;
  • Закарпатская область – 413;
  • Запорожская область – 222;
  • Ивано-Франковская область – 983;
  • Киевская область – 376;
  • Кировоградская область – 64;
  • Луганская область – 98;
  • Львовская область – 949;
  • Николаевская область – 174;
  • Одесская область – 508;
  • Полтавская область – 431;
  • Ровенская область – 273;
  • Сумская область – 510;
  • Тернопольская область – 389;
  • Харьковская область – 560;
  • Херсонская область – 95;
  • Хмельницкая область – 367;
  • Черкасская область – 293;
  • Черновицкая область – 313;
  • Черниговская область – 350.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 727 034 человека;
  • выздоровели - 3 537 826 пациентов;
  • летальных исходов - 97 928;
  • проведено ПЦР-тестирований – 17 071 469.

Как сообщал Главред, ученые Национальной академии наук Украины заявили о начале новой волны коронавируса в Украине. Число положительных тестов на COVID-19 выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.

Среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Ученые говорят, что можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. При этом среди COVID-больных возросла доля людей до 35 лет.

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Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине с конца января может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз предопределен тем, что к этому периоду начнут фиксировать больше случаев COVID-штамма Омикрон. По его словам, пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля.

В Минздраве не ожидают, что 2022 год будет хуже по количеству смертей и заражений, чем прошлый.

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