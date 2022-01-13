Впервые в Новом году 2022 число COVID-больных в Украине превысило 10 тысяч

Коронавирус снова атакует Украину / Фото Reuters

В Украине зафиксирован резкий рост больных коронавирусом. Впервые за время новогодних и рождественских праздников в этом году число новых выявленных больных за сутки превысило 10 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, по состоянию на утро 13 января 2022 коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 046 жителей страны. В том числе заболели 590 детей и 255 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1676 человек; летальных случаев - 191; выздоровели 7202 человека.

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 13 января 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 997;

Винницкая область – 510;

Волынская область – 88;

Днепропетровская область – 362;

Донецкая область – 354;

Житомирская область – 367;

Закарпатская область – 413;

Запорожская область – 222;

Ивано-Франковская область – 983;

Киевская область – 376;

Кировоградская область – 64;

Луганская область – 98;

Львовская область – 949;

Николаевская область – 174;

Одесская область – 508;

Полтавская область – 431;

Ровенская область – 273;

Сумская область – 510;

Тернопольская область – 389;

Харьковская область – 560;

Херсонская область – 95;

Хмельницкая область – 367;

Черкасская область – 293;

Черновицкая область – 313;

Черниговская область – 350.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 727 034 человека;

выздоровели - 3 537 826 пациентов;

летальных исходов - 97 928;

проведено ПЦР-тестирований – 17 071 469.

Как сообщал Главред, ученые Национальной академии наук Украины заявили о начале новой волны коронавируса в Украине. Число положительных тестов на COVID-19 выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.

Среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Ученые говорят, что можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. При этом среди COVID-больных возросла доля людей до 35 лет.

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Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине с конца января может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз предопределен тем, что к этому периоду начнут фиксировать больше случаев COVID-штамма Омикрон. По его словам, пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля.

В Минздраве не ожидают, что 2022 год будет хуже по количеству смертей и заражений, чем прошлый.

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