Впервые в Новом году 2022 число COVID-больных в Украине превысило 10 тысяч

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях.
В Украине зафиксирован резкий рост больных коронавирусом. Впервые за время новогодних и рождественских праздников в этом году число новых выявленных больных за сутки превысило 10 тысяч человек.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, по состоянию на утро 13 января 2022 коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 046 жителей страны. В том числе заболели 590 детей и 255 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 1676 человек; летальных случаев - 191; выздоровели 7202 человека.
Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 997;
- Винницкая область – 510;
- Волынская область – 88;
- Днепропетровская область – 362;
- Донецкая область – 354;
- Житомирская область – 367;
- Закарпатская область – 413;
- Запорожская область – 222;
- Ивано-Франковская область – 983;
- Киевская область – 376;
- Кировоградская область – 64;
- Луганская область – 98;
- Львовская область – 949;
- Николаевская область – 174;
- Одесская область – 508;
- Полтавская область – 431;
- Ровенская область – 273;
- Сумская область – 510;
- Тернопольская область – 389;
- Харьковская область – 560;
- Херсонская область – 95;
- Хмельницкая область – 367;
- Черкасская область – 293;
- Черновицкая область – 313;
- Черниговская область – 350.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 727 034 человека;
- выздоровели - 3 537 826 пациентов;
- летальных исходов - 97 928;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 071 469.
Как сообщал Главред, ученые Национальной академии наук Украины заявили о начале новой волны коронавируса в Украине. Число положительных тестов на COVID-19 выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.
Среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю.
Ученые говорят, что можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. При этом среди COVID-больных возросла доля людей до 35 лет.
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Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине с конца января может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз предопределен тем, что к этому периоду начнут фиксировать больше случаев COVID-штамма Омикрон. По его словам, пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля.
В Минздраве не ожидают, что 2022 год будет хуже по количеству смертей и заражений, чем прошлый.
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