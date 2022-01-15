Эпидемиологи назвали самые эффективные маски от COVID-19

Не все маски эффективны / Getty

Американские Центры по контролю за заболеваниями издали новые рекомендации, в которых рассказали, какие маски обеспечивают оптимальную защиту от коронавирусной инфекции.

Отмечается, что маска должна хорошо прилегать и быть постоянной, сообщает Голос Америки.

Маски из свободноплетеной ткани не очень эффективны, из плотной и сложенной в несколько слоев - защищают лучше. Несколько хирургические маски, а самыми лучшими эксперты называют маски-респираторы типа N95. К слову, они одобренные NIOSH.

"Респиратор предоставляет лучшее фильтрование и, если его носить правильно в течение всего времени пользования, он может предоставить более высокий уровень защиты, чем маска из ткани, или процедурная маска. Маска или респиратор будут менее эффективными, если они плохо прилегают, или если их неправильно носить или часто снимать", - сказано в рекомендациях.

Также важно, чтобы маска хорошо прилегала и была удобной. Кроме того, ее следует правильно носить - она должна закрывать нос и рот.

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Между тем, эпидемиологи отметили, что лучшая защита от "Омикрона" - это маски, вакцины и бустер в комплексе. А еще подчеркнули, что любая маска, даже с низкой эффективностью лучше, чем ее отсутствие.

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