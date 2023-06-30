Синяк у глаза и резкое "похудение": эксперт о странном визите Путина в Дагестан

Даже визуально "персонаж", посетивший Дагестан, не похож на Владимира Путина, говорит Борис Тизенгаузен.

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Владимир Путин посетил Дербент / Скриншот

Политтехнолог Борис Тизенгаузен прокомментировал странный визит диктатора Владимира Путина в Дагестан, который дал повод говорить о том, что вместо президента РФ на публике показался его двойник.

Как подчеркнул он в эфире "24 канала", даже визуально "персонаж", посетивший Дагестан, не похож на Путина.

"Даже визуально посмотреть на этого персонажа, который там был ... ну как это Путин визуально килограммов на 7 похудел за один день? Он вел себя как американский или европейский политик – снимал пиджак, в рубашке ходил и обнимался", – отметил эксперт.

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По его словам, Путин так никогда не ведет себя. Эксперт напомнил, что даже после вручения верительных грамот послам в апреле 2023 года, Путин отказался продолжать банкет якобы из-за "карантинных ограничений". Зато во время визита в Дагестан он почему-то со всеми обнимался. Вряд ли все эти люди отсидели 7-дневный карантин.

"Поэтому я никогда в жизни не поверю, что Путин, который сидит в бункере, боится даже своих, ему дополнительную охрану (дают – ред.) на Совете безопасности, этот 10-метровый стол... вот этот Путин вдруг решил с кем-то, с простыми людьми обниматься. Это полная чушь", – сказал политтехнолог.

Многие также обратили внимание на то, что во время визита в Дагестан у Путина был загримирован синяк под глазом.

Напомним, ранее Путин посетил город Дербент. Но в сети сразу усомнились в том, что в эту поездку отправился настоящий Путин, ведь его поведение и ряд заметных признаков были очень странными.

Отличия от "стандартного Путина" заметны как во внешности, так и в поведении лица, прибывшего в Дербент. На это обратили внимание пользователи сети. В частности, политолог Алексей Голобуцкий обратил внимание в Twitter, что "новая версия" российского диктатора слишком худая по сравнению с тем, что все привыкли видеть.

Ранее журналисты издания Bild провели собственное исследование и определили ряд основных отличий, по которым можно отличить диктатора страны-агрессора России Владимира Путина от его двойников. Говорится, что настоящий Путин в последнее время почти ни с кем не встречается. Его поездки и мероприятия, которые он посещает сам, единичны.

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