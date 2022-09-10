Смерть Елизаветы II: выяснились дата похорон королевы и детали прощания

Когда состоится церемония прощания с Королевой / instagram.com/theroyalfamily, pixabay.com

Церемония прощания с королевой Великобритании Елизаветой II состоится в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Начало похорон запланировано на 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву), пишет официальный сайт Букингемского дворца.

Известно, что до похорон гроб с телом королевы будет пребывать в Вестминстерском зале приемов четыре дня, - именно столько времени отведено на гражданскую панихиду.

Гроб будет доставлен из замка Балморал в Эдинбург в воскресенье, а во вторник отправлен самолетом в Лондон. Позже он будет находиться в Вестминстерском зале со среды до утра похорон, которые состоятся в лондонском Вестминстерском аббатстве.

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В настоящее время тело королевы покоится в дубовом гробу, покрытом королевским штандартом Шотландии и с венком из цветов, возложенным сверху, в бальном зале замка Балморал.

Смерть Елизаветы II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

Тем не менее, вечером того же дня стало известно о смерти королевы.

Как говорили представители Букингемского дворца, с королевой у смертного одра были все ее четверо детей, а также внук - Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

Отметим, инсайдеры из Букингемского дворца сообщают о послании Королевы своему сыну принцу Чарльзу, которое она сделала незадолго до своей смерти.

Сообщается, что Королева Елизавета II собрала семью и дала Чарльзу чёткие инструкции, когда он должен передать трон Уильяму.

По мнению Королевы, новоиспеченному королю хватит 7 лет на престоле. Именно в свои 80 лет он должен будет усмирить свои амбиции и передать трон молодому и активному Уильяму. Между тем, Карл уже заявил, что готов служить британской короне и народу до конца своих дней, по примеру матери Елизаветы.

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