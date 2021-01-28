"Смерть и отчаяние": в ООН дали оценку 2020 году

2020-й год стал глобальным annus horribilis.
В ООН оценили последствия пандемии коронавируса и дали характеристику 2020-му году, который назвали "годом смерти, катастроф и отчаяния", пишет Dinhe Irovivo.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что коронавирус забрал два миллиона жизней, 500 миллионов человек потеряли работу, стихийные бедствия обошлись человечеству в 210 миллиардов долларов
"2020-й год стал глобальным annus horribilis (с латыни "ужасный год", - ред.) - годом смерти, катастроф и отчаяния. Пандемия COVID-19 вызвала хаос в каждой стране и каждой экономике. Мы потеряли два миллиона жизней. Число человеческих жертв продолжает расти", - отметил глава всемирной организации.
Он выразил надежду, что наступивший 2021-й год станет периодом восстановления. Генсек ООН также призвал мировых лидеров "переключить передачу" и "поставить мир на рельсы".
Пандемия - о чем ранее сообщал Главред:
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что миру грозит новая пандемия.
- Также в ВОЗ заявили, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.
- В ООН заявили, что мировым государствам становится все сложнее контролировать вспышку COVID-19.
- По мнению генсека ООН появление вакцины не решит проблему глобальной эпидемии в ближайшем будущем, поэтому в течение следующих 12 месяцев мир должен сделать прогрессивные шаги в направлении борьбы с коронавирусом.