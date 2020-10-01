СМИ рассказали, присоединятся ли США к санкциям против Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

Власти США на данный момент воздерживаются от присоединения к канадским и британским санкциям против режима Александра Лукашенко и властей Беларуси ‒ в надежде, что страны Евросоюза смогут прийти к общей позиции относительно своих белорусских санкций.

Об этом сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на четыре информированные источника.

В августе нынешнего города официальный Брюссель пообещал ввести санкции в отношении Беларуси за фальсификацию президентских выборов и нарушение прав человека. Однако Кипр данные санкции заблокировал ‒ поскольку не было выполнено его требования ввести санкции против Турции.

На минувшей неделе стало известно, что Великобритания, Канада и США планируют ввести совместные санкции в отношении отдельных белорусов. Однако во вторник, 1 октября, санкции ввели только официальные Лондон и Оттава.

По информации источников, в Белом доме воздержались от присоединения к этим мерам, поскольку считает, что Евросоюз может достичь консенсуса на заседании Европейского совета на нынешней неделе.

Также сообщается, что американский пакет, включая санкции за нарушение прав человека, по сути, уже готов, но сроки его введения в действие пока не определены.

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Санкции против Лукашенко - что было ранее:

Власти Великобритании и Канады 29 сентября объявили о введении жестких санкций против режима Александра Лукашенко и семи высокопоставленных чиновников Беларуси.

В частности, под санкции попали:

старший сын Лукашенко Виктор, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев, заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков, командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.