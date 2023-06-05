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СМИ рассказали, сколько примерно ракет осталось у России

Дмитрий Видоменко
5 июня 2023, 10:03 обновлено 5 июня, 10:18
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У России остается в запасах около 150 калибров и примерно 90 ракет Х-101/Х-555, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в военных кругах.
Россия, ракеты
Русские оккупанты выстреливают по нашей стране заведомо больше ракет, чем производят - СМИ / коллаж Главред, фото Armflot та ua.depositphotos.com

Собственных запасов ракет у русских оккупантов и скорости производства новых точно не хватит для того, чтобы поддерживать такую интенсивность обстрелов Украины, как в мае 2023 года. Об этом сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на собственные источники военных кругах.

Согласно их данным, по состоянию на 3 июня у русских оккупантов остается в запасах:

  • 150 ракет "Калибр";
  • около 90 ракет Х-101/Х-555;
  • около 140 баллистических "Искандер-М";
  • 45 крылатых ракет "Искандер-К";
  • около 80 ракет "Кинжал";
  • около 180 ракет Х-22.

Как говорят эксперты, русские оккупанты выстреливают по нашей стране заведомо больше ракет, чем производят. По поводу запасов иранских беспилотников типа "Шахед", то по состоянию на 4 июня агрессор уже выпустил 1377 таких БПЛА из 1750, которые Тегеран поставил в Москву по контракту.

К слову, ракетные запасы страны-агрессора по состоянию на март 2023 года оценивались примерно в 146 единиц Х-101, Х-555 и "Калибров", около 49 гиперзвуковых аэробалистических "Кинжалов" и до сотни баллистических ракет типа "Искандер-М".

Ракетный удар по Киеву

Напомним, оккупанты РФ резко активизировали атаки на Киев. Противник атаковал баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования по ОТРК "Искандер". Силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 из 10 выпущенных ракет, однако вследствие воздушного боя в Деснянском районе Киева погибли две женщины и 9-летняя девочка, которые находились в это время на улице, пытаясь попасть в закрытое бомбоубежище. Получили ранения еще 12 мирных жителей в Днепровском и Деснянском районах столицы.

Повреждены поликлиника, детский сад, многоквартирные жилые дома, автомобили.

В ночь на 30 мая 2023 с 23:30 по 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все дроны сбиты на подступах к Киеву.

Смотрите видео ТСН о ракетном ударе русских оккупантов по Киеву 29 мая:

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