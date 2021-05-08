СМИ узнали о призыве премьера Чехии к ЕС в ответ на действия России

Бабиш призвал ЕС к высылке российских дипломатов / УНИАН

Чешский глава правительства Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза выслать "хотя бы по одному" дипломатическому сотруднику России в связи с инцидентом в Врбетице, в причастности к которому официальная Прага обвиняет российские спецслужбы. Он считает, что Европа должна проявить солидарность с Чехией и не допускать в будущем подобных инцидентов на территориях европейских государств.

Как сообщает газета Mlada fronta DNES, такое заявление премьер сделал на неформальном саммите Евросоюза в городе Порту. По мнению премьер-министра Чехии, страны ЕС должны рассмотреть возможность высылки "хотя бы по одному" российскому дипломату в связи со взрывами на складах в чешском селе Врбетице, в которых чешское государство обвиняет спецслужбы РФ.

Согласно данным издания, Бабиш сказал, что такие действия покажут поддержку Евросоюзом действий официальной Праги. К тому же, по его словам, Европа в будущем не должна допускать такие акции. Европейским государствам следует лучше координировать свои действия по ситуации с инцидентом во Врбетице.Читайте такжеВзрывы в Чехии: всплыли неожиданные детали в деле Петрова и Боширова

"Невозможно, чтобы Европа допускала такие акции (на своей территории). Мы должны воспринимать это так: когда совершено нападение на одну из стран (ЕС), то это значит, что совершено нападение на всех", - цитирует издание слова премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

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