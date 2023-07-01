"Смысл войны множится на ноль": эксперт раскрыл сценарий разгрома РФ

Владимир Путин все свои силы направит на то, чтобы всячески заморозить войну, считает Игорь Эйдман.

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Игорь Эйдман спрогнозировал будущее Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook/Игорь Эйдман, скриншо из видео

Российский социолог, политолог, автор книг Игорь Эйдман рассказал о том, что может привести к разгрому российских оккупационных войск в Украине.

"Разгром будет зафиксирован уже в общественном сознании россиян и в сознании правящей верхушки, если даже РФ просто отбросят на позиции прошлого года. Про Крым я уже не говорю, это само собой", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что диктатор Владимир Путин все свои силы направит на то, чтобы всячески заморозить войну, пытаясь отстоять хотя бы то, что уже захватил в Украине.

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"Он (Путин, - ред.) пытается как-то оправдать эту войну тем, что они захватили и аннексировали уже какие-то куски украинских областей. Пускай не все, что хотели, но хоть что-то. Если у них это отобьют, то смысл этой войны для правящей верхушки и российского общества сразу множится на ноль", — добавил Эйдман.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

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