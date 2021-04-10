Соратника Березовского и критика Путина задушили – вывод суда Лондона

Николай Глушков умер в результате умышленного убийства. К такому выводу пришли британские следователи и предоставили суду улики.
Бывший бизнес-партнер Бориса Березовского и топ-менеджер Аэрофлота Николай Глушков, который критиковал президента РФ Владимира Путина и жил в изгнании в Великобритании, был задушен в его собственном доме.
К такому выводу пришел Коронерский суд Лондона, передает ВВС.
68-летний Глушков 12 марта 2018 года должен был появиться в Коммерческом суде Лондона. Однако дочь Наталья нашла его мертвым в Нью-Молдене на юго-западе Лондона.
Смерть Глушкова была представлена как самоубийство. Британская полиция начала расследование по факту смерти Глушкова, квалифицировав её как убийство.
Сейчас стало известно, что Коронерскому суду Западного Лондона представили доказательства того, что в смерти Глушкова участвовала некая "третья сторона".
Патологоанатом сообщил суду, что "причиненные повреждения могли быть вызваны тем, что какой-то человек держал Глушкова за шею, находясь позади него".
"Нет травм, позволяющих предположить длительную схватку с третьей стороной, а также отсутствуют травмы защитного характера на верхних конечностях", - сказал он в суде.
"Из всей документации, собранных доказательств, Николай Глушков умер в результате умышленного убийства", - говорится в заключении коронера.
Справка. Николай Глушков - российский менеджер, один из ближайших соратников Бориса Березовского. Власти Российской Федерации обвиняли его в крупном хищении средств компании на посту заместителя директора Аэрофлота. В последние годы жизни Глушков жил в Лондоне, где получил политическое убежище.
В 2017 году он был осужден заочно российским судом на восемь лет лишения свободы.
В 2011 году он передал доказательства для судебного дела, возбужденного по представлению Бориса Березовского против российского олигарха Романа Абрамовича, который остался в хороших отношениях с Кремлем.
Бориса Березовского нашли мертвым в марте 2013 года в доме его бывшей жены в Беркшире. Полиция заявила, что он покончил жизнь самоубийством. Глушков тогда заявлял, что не верит в самоубийство Березовского и считал, что бывшего олигарха убили.
12 марта 2018 года Глушков умер при загадочных обстоятельствах. Его дочь Наталья, обнаружившая тело своего отца, говорила, что увиденная ей картина была "дешёвой инсценировкой самоубийства".
К слову, Глушков умер через неделю после отравления "Новичком" в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.