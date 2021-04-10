Соратника Березовского и критика Путина задушили – вывод суда Лондона

Николай Глушков был убит в 2018 году в Лондоне / Reuters

Бывший бизнес-партнер Бориса Березовского и топ-менеджер Аэрофлота Николай Глушков, который критиковал президента РФ Владимира Путина и жил в изгнании в Великобритании, был задушен в его собственном доме.

К такому выводу пришел Коронерский суд Лондона, передает ВВС.

68-летний Глушков 12 марта 2018 года должен был появиться в Коммерческом суде Лондона. Однако дочь Наталья нашла его мертвым в Нью-Молдене на юго-западе Лондона.

Смерть Глушкова была представлена ​​как самоубийство. Британская полиция начала расследование по факту смерти Глушкова, квалифицировав её как убийство.

Сейчас стало известно, что Коронерскому суду Западного Лондона представили доказательства того, что в смерти Глушкова участвовала некая "третья сторона".

Патологоанатом сообщил суду, что "причиненные повреждения могли быть вызваны тем, что какой-то человек держал Глушкова за шею, находясь позади него".

"Нет травм, позволяющих предположить длительную схватку с третьей стороной, а также отсутствуют травмы защитного характера на верхних конечностях", - сказал он в суде.

"Из всей документации, собранных доказательств, Николай Глушков умер в результате умышленного убийства", - говорится в заключении коронера.

Справка. Николай Глушков - российский менеджер, один из ближайших соратников Бориса Березовского. Власти Российской Федерации обвиняли его в крупном хищении средств компании на посту заместителя директора Аэрофлота. В последние годы жизни Глушков жил в Лондоне, где получил политическое убежище.

В 2017 году он был осужден заочно российским судом на восемь лет лишения свободы.

В 2011 году он передал доказательства для судебного дела, возбужденного по представлению Бориса Березовского против российского олигарха Романа Абрамовича, который остался в хороших отношениях с Кремлем.

Бориса Березовского нашли мертвым в марте 2013 года в доме его бывшей жены в Беркшире. Полиция заявила, что он покончил жизнь самоубийством. Глушков тогда заявлял, что не верит в самоубийство Березовского и считал, что бывшего олигарха убили.

12 марта 2018 года Глушков умер при загадочных обстоятельствах. Его дочь Наталья, обнаружившая тело своего отца, говорила, что увиденная ей картина была "дешёвой инсценировкой самоубийства".

К слову, Глушков умер через неделю после отравления "Новичком" в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.