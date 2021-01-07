Соратники Трампа готовы поддержать его досрочное отстранение от власти – СМИ

Републиканцы опасаются, что еще две недели пребывания Трампа у власти могут привести к новым беспорядкам и столкновениям.
На фоне массовых беспорядков в США представители Республиканской партии могут поддержать отстранение действующего президента Дональда Трампа от власти.
Как пишет издание Axios со ссылкой на источники в Республиканской партии, действующие сотрудники администрации президента и члены Конгресса готовы обсуждать такие сценарии.
По данным СМИ, республиканцы могут пойти на этот шаг, поскольку опасаются, что еще две недели пребывания Трампа у власти могут привести к новым беспорядкам и столкновениям. При этом представители Республиканской партии считают, что эскалация отрицательно скажется на имидже политической силы.
Читайте такжеШтурм Капитолия: на видео услышали фразы на русском языкеКак сообщал Главред, члены правительства США обсуждают возможность досрочного отстранения действующего президента Дональда Трампа от власти и передачу полномочий вице-президенту Майку Пенсу. В частности, члены кабинета Трампа предложили задействовать 25-ю поправку к Конституции США.
Еще один вариант – импичмент. Член Палаты представителей США Ильхан Омара сообщила, что уже начала готовить документы для инициирования этой процедуры.
Протесты в США - новости:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли четыре человека. Кроме того, по меньшей мере 14 сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
- Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции.
- Избранный американский президент Джо Байден назвал происходящее в центре Вашингтона, не протестами, а мятежом.