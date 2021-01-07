Соратники Трампа готовы поддержать его досрочное отстранение от власти – СМИ

Дональд Трамп может быть досрочно отстранен / Reuters

На фоне массовых беспорядков в США представители Республиканской партии могут поддержать отстранение действующего президента Дональда Трампа от власти.

Как пишет издание Axios со ссылкой на источники в Республиканской партии, действующие сотрудники администрации президента и члены Конгресса готовы обсуждать такие сценарии.

По данным СМИ, республиканцы могут пойти на этот шаг, поскольку опасаются, что еще две недели пребывания Трампа у власти могут привести к новым беспорядкам и столкновениям. При этом представители Республиканской партии считают, что эскалация отрицательно скажется на имидже политической силы.

Читайте такжеШтурм Капитолия: на видео услышали фразы на русском языкеКак сообщал Главред, члены правительства США обсуждают возможность досрочного отстранения действующего президента Дональда Трампа от власти и передачу полномочий вице-президенту Майку Пенсу. В частности, члены кабинета Трампа предложили задействовать 25-ю поправку к Конституции США.

Еще один вариант – импичмент. Член Палаты представителей США Ильхан Омара сообщила, что уже начала готовить документы для инициирования этой процедуры.

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