Спустя 20 лет ФБР рассекретило документ по терактам 11 сентября

теракт 11 сентября / Фото Reuters

Федеральное бюро расследований после 20 лет, прошедших со дня кровавого теракта в США 11 сентября, наконец, опубликовало доклад по этому делу. Документ рассказывает, кто предоставил материально-техническую поддержку саудовским похитителям самолетов перед ужасным терактом.

Как сообщает Associated Press, материалы дела рассекретили в пределах указа президента США Джо Байдена в 20-ю годовщину со дня трагедии.

В документе прописывается интервью 2015 года с человеком, который подавал заявление на получение гражданства США и несколько лет назад неоднократно контактировал с гражданами Саудовской Аравии. По словам следователей, они оказали существенную материально-техническую поддержку нескольким похитителям самолетов.

След Саудовской Аравии

В отчете комиссии по терактам 11 сентября не было обнаружено "никаких доказательств того, что правительство Саудовской Аравии как учреждение или высшие саудовские официальные лица индивидуально финансировали" атаки, организованные "Аль-Каидой".

Однако Комиссия отметила вероятность того, что это могли сделать благотворительные организации, спонсируемые правительством Саудовской Аравии.

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Похитители самолета

Особое внимание ФБР уделило первым двум похитителям, которые прибыли в США. Говорится о:

Навафе аль-Хазме;

Халиде аль-Михдхаре.

В феврале 2000 года, вскоре после прибытия в Южную Калифорнию, они встретили в ресторане гражданина Саудовской Аравии по имени Омар аль-Баюми, который помог им найти и арендовать квартиру в Сан-Диего, имел связи с правительством Саудовской Аравии и ранее привлекал внимание ФБР.

Почему это важно

Родные погибших в результате терактов 11 сентября 20 лет требовали власть обнародовать засекреченный раздел отчета. По мнению ряда американских политиков, а также родственников погибших в терактах, засекреченные 28 страниц документа могли содержать данные, что лица, связанные с властями Саудовской Аравии и которые поддерживали связь с исполнителями терактов, знали об их намерениях осуществить теракты.

Теракт 11 сентября в США

11 сентября 2001 года в США произошел самый масштабный теракт в истории человечества. Его жертвами стали 2 977 человек.

Террористы захватили самолеты рейса 11 American Airlines и рейса 175 авиакомпании United Airlines, а затем направили их в северную и южную башни комплекса Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате башни-близнецы обвалились.

Третий самолет угонщики направили в здание Пентагона. А пассажиры и команда четвертого авиалайнера, узнав о других терактах, атаковали угонщиков и довели самолет до катастрофы в безлюдном поле.

За атаки ответственной была Аль-Каида. Исполнителями были 19 человек, из них 15 – подданные Саудовской Аравии.

Напомним, ранее Секретная служба США обнародовала архивные фото, которые в тот трагический день в Нью-Йорке сняли ее сотрудники. Часть из этих фотографий никогда раньше не обнародовали.

На фотографиях – моменты после взрыва, разрушения Всемирного торгового центра. А также много фото спасателей, полицейских и врачей, которые делали все возможное, чтобы спасать человеческие жизни.