США дали оценку антироссийским санкциям ЕС из-за отравления Навального

Госдеп СШа похвалил ЕС за санкции из-за дела Навального / Фото: Reuters

США приветствуют решение Совета ЕС ввести санкции против российских чиновников, которые могут быть причастны к отравлению Новичком оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в субботу, 17 октября, на странице в Twitter.

"Виновных в этом нападении нужно привлечь к ответственности", - подчеркнула Ортэгус.

В то же время постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что санкции ЕС из-за отравления российского оппозиционера Навального - это односторонние, незаконные меры.

"Это решение подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время", - сказал он российским журналистам в Брюсселе, сообщает Интерфакс.

По его словам, "обоснование этих санкций и с политической, и с юридической точек зрения очень хилое, а с моральной - просто неприемлемое".

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

14 октября издание The New York Times сообщило, что 6 высокопоставленных российских чиновников, которые предположительно причастны к отравлению Новичком лидера оппозиции Алексея Навального, будут наказаны Евросоюзом и попадут под санкции.

14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.

12 октября главы МИД Европейского Союза одобрили предложение Франции и Германии по санкциям в отношении российских чиновников и организаций, обвиненных в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.

Отравление Навального – ключевые моменты:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.