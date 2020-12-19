США решили сэкономить на России: закроют последние генконсульства

США закроют консульства в РФ / Reuters

Соединенные Штаты Америки приняли решение закрыть два американских генконсульства в Российской Федерации.

О соответствующем решении администрация Дональда Трампа уведомила Конгресс, сообщает Associated Press.

Согласно опубликованным данным, США закроют консульство во Владивостоке и приостановят работу консульства в Екатеринбурге.

В сообщении уточняется, что причиной стало решение российских властей, которые в 2017 году ограничили число американских дипломатов, которым разрешено работать в России.

Подчеркивается, что действия РФ привели к тому, что стали возникать кадровые проблемы и "тупиковая ситуация из-за дипломатических виз".

Агентство узнало, что американских дипломатов переведут в посольство США в Москве, а российских, которые работают в дипведомстве, уволят. Госдепартамент считает, что это позволит сэкономить $3,2 млн в год.

Читайте такжеСША обвинили Россию в новой кибератаке, появился ответ МосквыКак уточнил ТАСС представитель Госдепартамента, решение было принято "для оптимизации работы миссии США в РФ".

"Обусловленная этим реорганизация дипломатического персонала в посольстве США в Москве позволит нам продвигать наши внешнеполитические интересы в России наиболее эффективным и безопасным образом", — заявил он и добавил, что Вашингтон не планирует каких-либо действий, связанных с российскими генконсульствами в США.

Напомним, ранее сообщалось о том, что хакеры, связанные со спецслужбами РФ, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA).

Как сообщает Reuters, хакеры, работающие на Россию, отслеживали внутренний почтовый трафик в министерствах финансов и торговли США.