США "убили" Северный поток-2: экономист объявил о крахе всех планов Газпрома

Северный поток-2 поток будет запущен в работу только в том случае, если США снимут санкции - эксперт / Reuters

Российский энергетический проект Северный поток-2 может быть достроен, однако ввести его в эксплуатацию не удастся до тех пор, пока США не отменят санкции. Вступившие в силу 1 января 2021 года американские ограничения не оставили шансов на запуск газопровода. Компании не рискнут оформить страховку и сертификацию трубопровода, а без этого СП-2 заработать не сможет.

Как заявил бывший глава Центрального банка России Сергей Алексашенко в комментарии изданию Гордон, новые санкции Вашингтона фактически вывели Северный поток-2 из игры. Вариантов обойти ограничения больше нет.

Экономист напомнил, что США вводили множество ограничений против СП-2. Многие из них можно было обойти, так как они не касались процессов сертификации и страхования газопровода. Однако наиболее серьезный удар нанесла последняя волна санкций, которая не позволяет запустить газопровод в работу.Читайте такжеСША устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах

"В США последовательно принимали несколько волн санкций в отношении "Северного потока – 2". И, похоже, последняя волна, заложенная в оборонном бюджете на финансовый 2021 год, лазеек не оставила. Предыдущие санкции можно обойти, ведь под них не попадала сертификация и страхование. Было понятно, что если Россия своими силами достроит газопровод, то в принципе его можно запустить. В последнем законе все опции перекрыты", - объяснил эксперт.

Бывший министр финансов РФ не исключает вероятности, согласно которой газопровод СП-2 удастся достроить. Однако ни одна компания не пойдет на риск осуществления сертификации и страхования трубопровода. Российские компании помочь в этом процессе не смогут. Поэтому до тех пор, пока американские санкции не отменят, Северный поток-2 запущен не будет.Читайте такжеОстановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку

"Мне кажется, новые санкции заставили юристов "Газпрома" всерьез задуматься. Если моя интерпретация американских санкций справедлива, то Россия может своими силами достроить газопровод (если Дания и Германия не отзовут разрешения), но этот газопровод нельзя будет запустить в эксплуатацию, пока не снимут американские санкции", - подчеркнул Сергей Алексашенко.

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