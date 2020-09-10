США ввели санкции против нардепа Деркача за "пленки Порошенко-Байдена"

Деркач попал в США под санкции / Фото: Андрей Деркач / Facebook

В США 9 сентября учредили санкции против народного депутата Украины Андрея Деркача за попытку повлиять на выборы президента страны.

"Деркач, депутат украинского парламента, более 10 лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США в 2020 году", – говорится в заявлении Минфина США, которое опубликовано на сайте ведомства.

По словам американских чиновников, с конца 2019 года до середины 2020 года Деркач намеренно распространял ложную информацию о политической жизни США, что оказало влияние на ход президентской компании и послужиило основанием для антикоррупционных расследований.

"В период с мая по июль 2020 года Деркач выпустил отредактированные аудиозаписи и другую неподтвержденную информацию с намерением дискредитировать официальных лиц США, а также выдвинул необоснованные обвинения против американских и международных политических деятелей. Деркач почти наверняка нацеливался на голосующих в США людей, видных деятелей США и членов правительства США, поскольку он полагался на американские платформы, англоязычные документы и видео, а также на пророссийских лоббистов в Соединенных Штатах, которые использовались для пропаганды его утверждений", – отмечают в министерстве.

Также санкции ввели против россиян, сотрудников российского Агентства интернет-исследований Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, которых также обвинили во вмешательстве в выборы США.

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Пленки Деркача: