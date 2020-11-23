США вышли из Договора по открытому небу: в Германии сделали заявление

Хайко Маас прокомментировал выход США из ДОН / Фото REUTERS

Официальный Берлин "чрезвычайно" сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Мы чрезвычайно сожалеем, что США решились на такой шаг и теперь его реализовали. Наш собственный подход к договору остается неизменным: мы считаем его важной частью архитектуры контроля над вооружениями, который вносит вклад во взаимное доверие и таким образом в безопасность в Северном полушарии, от Ванкувера до Владивостока. Федеральное правительство, само собой разумеется, будет и далее выполнять договор. Приобретение новых наблюдательных самолетов типа Airbus A319 - это четкая демонстрация этого", - говорится в заявлении министра, распространенном пресс-службой ведомства, его цитирует РИА Новости.

По его словам, Германия выступает за всеобъемлющую модернизацию контроля над обычными вооружениями в Европе.

"Мы должны корректировать существующие многосторонние договоры и создавать новые механизмы доверия, если хотим быть готовыми для вызовов миру и безопасности в этом столетии. Над этими сложными задачами мы будем и далее решительно работать вместе с нашими партнерами", - особо отметил Маас.

Договор по открытому небу – о чем сообщалось ранее:

Власти Соединенных Штатов Америки официально подтвердили выход из Договора по открытому небу (ДОН), сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Сегодня, в соответствии с ранее направленным уведомлением, вступил в силу выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Благодаря этому Америка становится еще более безопасной, поскольку Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства", - отметил он.

В свою очередь в Кремле считают, что такое решение американских властей делает договор нежизнеспособным.

"Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

21 мая глава Белого дома Дональд Трамп принял решение о том, что США выйдут из Договора по открытому небу, но с возможностью его возобновления. По словам Дональда Трампа, такое решение было принято, поскольку Россия не придерживалась договора.

Справка:

Договор по открытому небе был подписан в 1992 году. Он разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.