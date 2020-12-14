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Тихановская назвала свою главную ошибку

14 декабря 2020, 08:14
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Европейские лидеры действуют осторожно, всегда оглядываясь на Россию, обратила внимание лидер белорусской оппозиции.

Тихановская
Тихановская назвала свою главную ошибку / Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призналась, что раньше считала Европу близкой и великой, а лидеров европейских стран настолько сильными, что они будут способны повлиять на происходящее и "не будут сидеть сложа руки".

"Мы уже несколько месяцев работаем над введением экономических санкций, и все это так медленно и сложно. Европейские лидеры действуют осторожно, всегда оглядываясь на Россию. Для нас это болезненно. Каждый раз, встречаясь с главами государств, я стараюсь передать эту боль. Мы стараемся рассказать им о невинных людях, которые сидят взаперти, и об унижениях, которым они подвергаются. Мы пытаемся взывать к их совести, говоря: "Вы провозглашаете верховенство прав человека, вот, смотрите, что происходит в соседней стране, а все, что вы делаете, - это выражаете озабоченность. Как такое возможно?" — сказала Тихановская в интервью изданию The New Yorker.

Также она назвала свою главную ошибку.

"Я выросла в семье, которая научила нас всегда быть благодарными. Так что это может быть моей ошибкой. Постепенно я прихожу к пониманию того, что я не должна быть благодарна за простые заявления о беспокойстве - что мы должны требовать конкретных действий. Я учусь очень медленно", — сказала политик.

В то же время Тихановская заявила, что уход Лукашенко - это вопрос времени, может быть, года.

"Путин - сообразительный политик, и он должен понимать, что Лукашенко политически банкрот. Будь то экономическое давление или что-то еще, люди скоро перестанут его терпеть. Да, люди устали, и, может быть, они пролежат на дне зимой, потому что трудно быть втоптанными в грязь силовиками, а потом попасть в тюрьму холодными и мокрыми. Но весной они снова вспыхнут", - сказала она.

Заявления Тихановской – о чем лидер оппозиции говорила ранее:

  • 3 декабря лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская сделала заявление о том, что режим Александра Лукашенко на грани краха. В скором времени представители системы вынуждены будут сесть за стол переговоров с народом, а сама политик готова стать главой государства на время переходного периода.
  • 5 декабря Светлана Тихановская обратилась за помощью к США, призвав Конгресс принять закон, расширяющий полномочия американского президента по внесению санкций против официального Минска.

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

новости Беларуси Светлана Тихановская протесты в Беларуси
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