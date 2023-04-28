"Точно в цель": в Минобороны РФ признали, что специально атаковали мирных жителей Украины

28 апреля в результат ракетной атаки российских оккупантов по Умани погибли два 10-летних ребенка. Всего на данный момент известно о 10 погибших.
В российском Минобороны цинично прокомментировали удар по мирных жителях, назвав это ударом "точно в цель".
Таким образом в стране-террористе признали, что специально атаковали многоэтажный дом в Умани, в котором находились люди.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уже высказался о циничном заявлении Минобороны РФ.
"Минубийства рф радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидна неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц", - написал он на своем Telegram-канале.
Ракетный удар России 28 апреля
Рано утром 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом, разрушен подъезд. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Число жертв и пострадавших растет.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабную ракетную атаку оккупантов по Украине. По его словам, в Умани повреждено около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. Есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок.
В Днепре российская ракета попала в один из жилых домов. Погибла молодая женщина и ребенок.
Смотрите видео о последствиях российской ракетной атаки по Умани утром 28 апреля 2023 года:
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