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"Точно в цель": в Минобороны РФ признали, что специально атаковали мирных жителей Украины

Сергей Кущ
28 апреля 2023, 12:02 обновлено 28 апреля, 12:02
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В российском Минобороны цинично прокомментировали удар по мирных жителях, назвав это ударом "точно в цель".
Российская ракета разрушила дом в Умани
Российская ракета разрушила дом в Умани / МВД Украины, соцсети

28 апреля в результат ракетной атаки российских оккупантов по Умани погибли два 10-летних ребенка. Всего на данный момент известно о 10 погибших.

В российском Минобороны цинично прокомментировали удар по мирных жителях, назвав это ударом "точно в цель".

Таким образом в стране-террористе признали, что специально атаковали многоэтажный дом в Умани, в котором находились люди.

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Реакция Минобороны РФ на ракетный удар по Украине
Реакция Минобороны РФ на ракетный удар по Украине / скриншот

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уже высказался о циничном заявлении Минобороны РФ.

"Минубийства рф радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидна неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц", - написал он на своем Telegram-канале.

Ракетный удар России 28 апреля

Рано утром 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом, разрушен подъезд. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Число жертв и пострадавших растет.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабную ракетную атаку оккупантов по Украине. По его словам, в Умани повреждено около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. Есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок.

В Днепре российская ракета попала в один из жилых домов. Погибла молодая женщина и ребенок.

Смотрите видео о последствиях российской ракетной атаки по Умани утром 28 апреля 2023 года:

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