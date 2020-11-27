Жесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в США

По словам Трампа, в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки произошло массовое мошенничество на выборах президента США.
Действующий американский президент Дональд Трамп готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
В своем аккаунте в микроблоге Twitter он написал, что Джо Байден войдет в официальную резиденцию президента США и возглавит государство только в том случае, если он докажет, что 80 миллионов голосов на президентских выборов не являются результатом подтасовки в рамках избирательного процесса.
"Байден может войти в Белый дом в качестве президента только в том случае, если он сможет доказать, что его вопиющие "80 миллионов голосов" не были получены обманным или незаконным путем", - сказал Трамп.
Также он добавил, что у Байдена могут возникнуть проблемы в результате мошенничества с голосами избирателей в ряде штатов.
"Если обратить внимание на ситуацию, которая произошла в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки – а именно массовое мошенничество с голосами избирателей – становится понятно, что у него (Байдена, - ред.) возникает большая неразрешимая проблема", - подчеркнул Дональд Трамп.Читайте такжеБайден прояснил вопрос уголовного преследования Трампа
Выборы президента США
- По итогам выборов президента США победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден. Он набрал более 80 миллионов голосов избирателей, что стало новым рекордом в американской истории.
- Действующий американский президент Дональд Трамп по-прежнему не признает свое поражение и заявляет о масштабных фальсификациях на выборах, утверждая, что у него есть доказательства подтасовок в рамках голосования.
- Следующим этапом выборов должно стать голосование коллегии выборщиков, по результатам которого Трамп готов передать власть Байдену.