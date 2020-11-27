Жесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в США

Байден должен доказать, что он честно одержал победу на выборах - Трамп / Скриншот YouTube

Действующий американский президент Дональд Трамп готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.

В своем аккаунте в микроблоге Twitter он написал, что Джо Байден войдет в официальную резиденцию президента США и возглавит государство только в том случае, если он докажет, что 80 миллионов голосов на президентских выборов не являются результатом подтасовки в рамках избирательного процесса.

"Байден может войти в Белый дом в качестве президента только в том случае, если он сможет доказать, что его вопиющие "80 миллионов голосов" не были получены обманным или незаконным путем", - сказал Трамп.

Также он добавил, что у Байдена могут возникнуть проблемы в результате мошенничества с голосами избирателей в ряде штатов.

"Если обратить внимание на ситуацию, которая произошла в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки – а именно массовое мошенничество с голосами избирателей – становится понятно, что у него (Байдена, - ред.) возникает большая неразрешимая проблема", - подчеркнул Дональд Трамп.Читайте такжеБайден прояснил вопрос уголовного преследования Трампа

Выборы президента США