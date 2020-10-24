Трамп уже успел досрочного проголосовать на выборах

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.
Глава Белого дома Дональд Трамп сегодня досрочно проголосовал на всеобщих выборах. Голосование состоялось во время визита американского лидера в штат Флорида.
Как пишет пресс-пул Белого дома, Трамп проголосовал в библиотеке округа Палм-Бич. Как рассказал президент, голосование было "очень безопасным" и "идеальным".
"Для меня большая честь проголосовать. Я голосовал за парня, по имени Трамп", - сказал он журналистам перед тем, как поехать в аэропорт.
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Выборы в США - что известно:
- Очередные выборы президента Америки запланированы на 3 ноября 2020 года.
- Кандидатами на пост главы государства являются представитель Демократической партии Джо Байден и "республиканец" Дональд Трамп.
- Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти, если проиграет выборы 2020 года кандидату от демократов Джо Байдену.
- По данным опроса Financial Times от 8 сентября, разрыв между кандидатами составляет 8% в пользу "демократа" Джо Байдена.
- Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что с точки зрения интересов Украины, выгоднее, чтобы у власти остался Трамп, потому что его команда более жесткая по характеру, чем команда Байдена.
Автор: Екатерина Трохимчук