Трамп уже успел досрочного проголосовать на выборах

Трамп уже успел досрочно проголосовать / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп сегодня досрочно проголосовал на всеобщих выборах. Голосование состоялось во время визита американского лидера в штат Флорида.

Как пишет пресс-пул Белого дома, Трамп проголосовал в библиотеке округа Палм-Бич. Как рассказал президент, голосование было "очень безопасным" и "идеальным".

"Для меня большая честь проголосовать. Я голосовал за парня, по имени Трамп", - сказал он журналистам перед тем, как поехать в аэропорт.

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