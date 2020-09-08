Конгрессмены просят Трампа ответить на отравление Навального санкциями

Трампа просят ответить на отравление Навального санкциями / Reuters

Американские конгрессмены во вторник, 8 сентября, предложили президенту США Дональду Трампу отреагировать на отравление Алексея Навального так же, как на покушение на Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает axios.com.

Как заявили председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса демократ Элиот Энгел и его заместитель республиканец Майкл Маккол, глава Белого дома должен задействовать американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения.

"Отравление г-на Навального вызывает особую тревогу, учитывая, что вещество из группы "Новичок" также использовалось при нападении в марте 2018 года на бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери, Англия", - отметили Энгел и Маккол.

По их мнению, если будет установлено, что российское правительство вновь применило химическое оружие против одного из своих граждан, следует ввести дополнительные санкции.

Отметим, 5 сентября президент США Донадьд Трамп впервые прокомментировал отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

"Я точно не знаю, что произошло. Ситуация мне кажется трагичной. Это ужасно. Этого не должно было случиться. У нас еще нет четких доказательств, но мы посмотрим внимательнее. Я буду очень зол, если эта информация подтвердится", - сказал Трамп.

Отравление Навального – что было ранее: