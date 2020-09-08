Конгрессмены просят Трампа ответить на отравление Навального санкциями

В Конгрессе США убеждены, что на отравление российского оппозиционера нужно ответить так же, как и на покушение на Скрипалей.
Американские конгрессмены во вторник, 8 сентября, предложили президенту США Дональду Трампу отреагировать на отравление Алексея Навального так же, как на покушение на Сергея Скрипаля.
Об этом сообщает axios.com.
Как заявили председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса демократ Элиот Энгел и его заместитель республиканец Майкл Маккол, глава Белого дома должен задействовать американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения.
"Отравление г-на Навального вызывает особую тревогу, учитывая, что вещество из группы "Новичок" также использовалось при нападении в марте 2018 года на бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери, Англия", - отметили Энгел и Маккол.
По их мнению, если будет установлено, что российское правительство вновь применило химическое оружие против одного из своих граждан, следует ввести дополнительные санкции.
Отметим, 5 сентября президент США Донадьд Трамп впервые прокомментировал отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
"Я точно не знаю, что произошло. Ситуация мне кажется трагичной. Это ужасно. Этого не должно было случиться. У нас еще нет четких доказательств, но мы посмотрим внимательнее. Я буду очень зол, если эта информация подтвердится", - сказал Трамп.
Отравление Навального – что было ранее:
- 7 сентября отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный был выведен из искусственной комы, заявили в клинике Шарите.
- 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы. По словам главы МИД Германии, ситуацию с Навальным не стоит сужать до дискуссий о строительстве "Северного потока-2". Маас уточнил, что свыше 100 компаний, половина которых немецкие, участвуют в строительстве газопровода. Кроме того, в реализации "Северного потока-2" задействованы 12 стран ЕС.
- 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
- 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.