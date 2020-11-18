Турция объявила об отправке военных в Азербайджан: стали известны детали

Вопросы по численности воинского контингента Турции в Азербайджане будут решаться в администрации Эрдогана.
Парламент Турции одобрил отправку турецких военных на территорию Азербайджана с целью их участия в совместном с Россией мониторинговом центре, задачей которого является наблюдение за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Военные будут находиться на территории азербайджанской республике 1 год.
Такое решение, которое реализуется в рамках соглашения между Турцией и Россией о совместном мониторинге режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, опубликовано официальной газетой Турции Resmi gazete.
Как известно, проект меморандума внесли на рассмотрение парламента 16 ноября. На следующий день законодательный орган власти одобрил соответствующий документ.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
На базе соглашения турецкие военные будут работать в мониторинговом центре по Карабаху в Азербайджане в течение 1 года.
Вопросы численности воинского контингента Турции и его задач намерены определять в администрации турецкого президента Реджепа Эрдогана.
Разрешение конфликта в Нагорном Карабахе
- Азербайджан, Армения и Россия 9 ноября подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Принято решение о выводе армянских войск из региона, передачи Кельбаджарского, Агдамского, Газахского и Лачинского районов под контроль Баку и размещении российских миротворцев на линии разграничения сторон и вдоль Лачинского коридора.
- Турция и Россия 11 ноября подписали меморандум о совместной деятельности на территории Азербайджана в рамках мониторингового центра. Российские и турецкие военные будут наблюдать за соблюдением договоренностей от 9 ноября по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
- Комментируя позицию Анкары по Нагорному Карабаху, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Турция имеют противоположную точку зрения по поводу методов урегулирования нагорно-карабахского конфликта.