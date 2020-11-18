Турция объявила об отправке военных в Азербайджан: стали известны детали

Турецкие военные, вопросы по деятельности которых будут решаться у Эрдогана, отправятся в Азербайджан на год / Reuters

Парламент Турции одобрил отправку турецких военных на территорию Азербайджана с целью их участия в совместном с Россией мониторинговом центре, задачей которого является наблюдение за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Военные будут находиться на территории азербайджанской республике 1 год.

Такое решение, которое реализуется в рамках соглашения между Турцией и Россией о совместном мониторинге режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, опубликовано официальной газетой Турции Resmi gazete.

Как известно, проект меморандума внесли на рассмотрение парламента 16 ноября. На следующий день законодательный орган власти одобрил соответствующий документ.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

На базе соглашения турецкие военные будут работать в мониторинговом центре по Карабаху в Азербайджане в течение 1 года.

Вопросы численности воинского контингента Турции и его задач намерены определять в администрации турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Разрешение конфликта в Нагорном Карабахе