У Байдена рассказали о планах наказать Россию

Джейк Салливан рассказал о планах Байдена наказать Россию / Reuters

Новая администрация Соединенных Штатов Америки намерена "быстро продвигаться" в переговорах с Москвой по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но в то же время полна решимости заставить российское руководство "заплатить" за крупнейший взлом киберсетей правительства США, заявил Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности.

"Я уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов с тем, чтобы добиться прогресса в контроле над вооружениями и вопросах стратегической стабильности, уделить внимание угрозе, которую несет для всего мира ядерное оружие", — сказал Салливан в интервью CNN.

По его словам, срок действия договора истекает чуть больше чем через две недели с момента начала работы новой администрации и вопросом его продления нужно будет заняться незамедлительно.

Также Салливан подчеркнул, что за крупнейшей атакой на компьютерные сети 250 правительственных учреждений США, которая была вскрыта около трех недель назад, скорее всего, стоит Россия, хотя официальные обвинения против Москвы не выдвигались.

Салливан уточнил, что после прихода к власти 20 января Байден намерен заставить виновников заплатить значительную цену за эти атаки, но главное — усилить меры по кибербезопасности.

"Это будет комбинацией наказания и усиления наших возможностей по защите", — пообещал Салливан.

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