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У Байдена рассказали о планах наказать Россию

4 января 2021, 12:18

Новое американское руководство полно решимости заставить Россию "заплатить" за крупнейший взлом киберсетей правительства США.

Джейк Салливан
Джейк Салливан рассказал о планах Байдена наказать Россию / Reuters

Новая администрация Соединенных Штатов Америки намерена "быстро продвигаться" в переговорах с Москвой по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но в то же время полна решимости заставить российское руководство "заплатить" за крупнейший взлом киберсетей правительства США, заявил Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности.

"Я уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов с тем, чтобы добиться прогресса в контроле над вооружениями и вопросах стратегической стабильности, уделить внимание угрозе, которую несет для всего мира ядерное оружие", — сказал Салливан в интервью CNN.

По его словам, срок действия договора истекает чуть больше чем через две недели с момента начала работы новой администрации и вопросом его продления нужно будет заняться незамедлительно.

Также Салливан подчеркнул, что за крупнейшей атакой на компьютерные сети 250 правительственных учреждений США, которая была вскрыта около трех недель назад, скорее всего, стоит Россия, хотя официальные обвинения против Москвы не выдвигались.

Салливан уточнил, что после прихода к власти 20 января Байден намерен заставить виновников заплатить значительную цену за эти атаки, но главное — усилить меры по кибербезопасности.

"Это будет комбинацией наказания и усиления наших возможностей по защите", — пообещал Салливан.

Отношения России и США – о чем сообщалось ранее:

  • 23 декабря официальная Москва призвала США продлить соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) уже в ближайшее время. Данный договор является последней договоренностью двух государств, регулирующей крупнейшие мировые ядерные арсеналы.
  • 19 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сделал резкое высказывание в адрес России и президента Владимира Путина. В интервью, опубликованном на сайте правительства США, он заявил, что Россия входит в число врагов США. При этом Помпео уверен, что Путин является реальной угрозой для всех американцев, которые любят свободу.
  • 15 декабря глава Кремля Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Путин в своем послании пожелал избранному президенту США успехов и выразил уверенность, что Россия и Америка могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем.
  • 14 декабря США обвинили Россию в новой кибератаке. Хакеры, работающие на Россию, отслеживали внутренний почтовый трафик в министерствах финансов и торговли США.
  • 24 ноября Джо Байден заявил, что его администрация бросит вызов противникам США и намерена снова сделать Америку мировым лидером. По его словам, США больше не будут избегать жесткого отстаивания своих ценностей.

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