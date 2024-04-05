У Байдена ведут переговоры с Джонсоном о $60 млрд для Украины: Politico раскрыло детали

В администрации Джо Байдена надеются, что их подход может привести к продвижению Конгресса в вопросе голосования за пакет помощи Украине позже в этом месяце.

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Администрация Байдена пытается договориться с Джонсоном о пакете помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, Facebook/Embassy of Ukraine in the USA, скриншот

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном относительно пакета военной помощи Украине.

Как пишет Politico, у Байдена хотят, чтобы Джонсон вынес пакет размером в 60 млрд долларов на голосование.

По словам двух чиновников администрации, Белый дом поддерживал контакт с офисом Джонсона по поводу помощи Украине на протяжении двухнедельных каникул в Конгрессе.

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По информации источника, Байден со своей командой стремились дать Джонсону передышку, поскольку он возглавляет "капризное" собрание Республиканской партии с постоянно сокращающимся большинством.

В администрации Джо Байдена надеются, что их подход может привести к продвижению Конгресса в вопросе голосования за пакет помощи позже в этом месяце.

Издание отмечает, что на данный момент неизвестно, как выглядит этот пакет.

Кто такой Майк Джонсон Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон 25 октября 2023 года стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев. Как отмечали СМИ, этот конгрессмен голосовал против многих инициатив Конгресса по поддержке Украины. Впрочем, в процессе избрания на должность спикера Джонсон сказал, что открыт к переговорам по запросу президента Джо Байдена. В настоящее время Джонсон отказывается выносить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за "миграционного" спора с Белым домом.

Военная помощь от США Украине - последние новости

Палата представителей Конгресса США вернется с каникул 9 апреля и, вероятно, рассмотрит законопроект о военной помощи Украине. Документ может включать "некоторые важные нововведения".

Как пишет The Hill, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил о возможности предоставления кредита Украине. По его словам, эта идея приобрела популярность, как способ поддержать Украину таким образом, который мог бы смягчить опасения консерваторов по поводу предоставления дополнительной помощи.

Отметим, США не могут выделить новое финансирование для помощи Украине с осени 2023 года. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

Издание The Washington Post писало, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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