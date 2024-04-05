УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

У Байдена ведут переговоры с Джонсоном о $60 млрд для Украины: Politico раскрыло детали

Анна Ярославская
5 апреля 2024, 09:05
В администрации Джо Байдена надеются, что их подход может привести к продвижению Конгресса в вопросе голосования за пакет помощи Украине позже в этом месяце.
Майк Джонсон, Джо Байден, Конгресс США
Администрация Байдена пытается договориться с Джонсоном о пакете помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, Facebook/Embassy of Ukraine in the USA, скриншот

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном относительно пакета военной помощи Украине.

Как пишет Politico, у Байдена хотят, чтобы Джонсон вынес пакет размером в 60 млрд долларов на голосование.

По словам двух чиновников администрации, Белый дом поддерживал контакт с офисом Джонсона по поводу помощи Украине на протяжении двухнедельных каникул в Конгрессе.

видео дня

По информации источника, Байден со своей командой стремились дать Джонсону передышку, поскольку он возглавляет "капризное" собрание Республиканской партии с постоянно сокращающимся большинством.

В администрации Джо Байдена надеются, что их подход может привести к продвижению Конгресса в вопросе голосования за пакет помощи позже в этом месяце.

Издание отмечает, что на данный момент неизвестно, как выглядит этот пакет.

Кто такой Майк Джонсон

Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон 25 октября 2023 года стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев. Как отмечали СМИ, этот конгрессмен голосовал против многих инициатив Конгресса по поддержке Украины. Впрочем, в процессе избрания на должность спикера Джонсон сказал, что открыт к переговорам по запросу президента Джо Байдена.

В настоящее время Джонсон отказывается выносить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за "миграционного" спора с Белым домом.

Военная помощь от США Украине - последние новости

Палата представителей Конгресса США вернется с каникул 9 апреля и, вероятно, рассмотрит законопроект о военной помощи Украине. Документ может включать "некоторые важные нововведения".

Как пишет The Hill, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил о возможности предоставления кредита Украине. По его словам, эта идея приобрела популярность, как способ поддержать Украину таким образом, который мог бы смягчить опасения консерваторов по поводу предоставления дополнительной помощи.

Отметим, США не могут выделить новое финансирование для помощи Украине с осени 2023 года. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

Издание The Washington Post писало, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине военная помощь Джо Байден война России и Украины Майк Джонсон
Реклама

Главное за день

Угроза штурма Харькова: в ОП назвали вероятные направления нового наступления РФ

Угроза штурма Харькова: в ОП назвали вероятные направления нового наступления РФ

09:46 Украина
Россияне прорвались вперед: в ISW раскрыли угрозы на фронте

Россияне прорвались вперед: в ISW раскрыли угрозы на фронте

09:36 Украина
РФ атаковала Украину дронами: силы ПВО уничтожили все 13 "Шахедов"

РФ атаковала Украину дронами: силы ПВО уничтожили все 13 "Шахедов"

07:41 Украина
Все главные новости

Популярное

Источник любви и силы : Вакарчук разоткровенничался о новой жене и детях 7928

"Источник любви и силы": Вакарчук разоткровенничался о новой жене и детях

Китайский гороскоп на завтра 5 апреля: Лошадям - конфликты, Козлам - обман 6831

Китайский гороскоп на завтра 5 апреля: Лошадям - конфликты, Козлам - обман

Харьков - отвлекающий маневр: эксперт назвал направление главного наступления РФ 5880

Харьков - отвлекающий маневр: эксперт назвал направление главного наступления РФ

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в коме - СМИ 4254

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в коме - СМИ

Последние новости

09:46

Угроза штурма Харькова: в ОП назвали вероятные направления нового наступления РФ

09:36

Россияне прорвались вперед: в ISW раскрыли угрозы на фронте

09:23

Гороскоп на завтра 6 апреля: Козерогам - время избавиться от зависимости, Весам - флирт

09:05

У Байдена ведут переговоры с Джонсоном о $60 млрд для Украины: Politico раскрыло детали

09:04

Муравьи исчезнут навсегда: эксперт назвал мегаэффективный способ

Россия пойдет в наступление в мае-июне, наибольшая угроза будет для Донетчины и Харькова – МусиенкоРоссия пойдет в наступление в мае-июне, наибольшая угроза будет для Донетчины и Харькова – Мусиенко
08:29

Путин заговорил о переговорах с Украиной: в ISW раскрыли при чем здесь Запад

08:16

Крымский мост - законная цель: как Силы обороны Украины готовятся ко "дню X"мнение

07:41

РФ атаковала Украину дронами: силы ПВО уничтожили все 13 "Шахедов"

07:35

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 13 секунд: загадка на внимательность

Реклама
06:58

В РФ прогремели взрывы: дроны атаковали два военных аэродрома - СМИВидео

06:10

Почему для Эрдогана были последние выборы в Турциимнение

04:48

Подоконник, кухня или рабочий стол: где должен стоять кактус дома

04:24

Популярный шоумен и воин ВСУ рассказал, где и на каком направлении служит

03:57

Это фиаско для России: эксперт раскрыл детали танкового "побоища" под Авдеевкой

03:10

Эксперт объяснил, зачем РФ обстреливает Харьков и планирует ли захват города

02:45

Друзья Шакиры против ее романа со звездой сериала "Эмили в Париже" – СМИ

02:00

После скандала с Орбакайте и Пугачевой: Никита Пресняков вышел на связь

01:31

"Исчезнут из вашего дома": специалисты рассказали о гениальной ловушке для мух

00:06

Молодой папа Козловский рассекретил свою военную зарплату и должность в ВСУ

04 апреля, четверг
23:53

Украина выполняет тяжелую работу, чтобы соответствовать стандартам НАТО - Блинкен

Реклама
23:06

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

22:59

Дошутился: Потап назвал Настю Каменских бывшей женой

22:43

ВСУ стабилизировали позиции: Зеленский рассказал о действиях, которые остановили РФ

22:10

"Очень мощно и быстро": Подоляк раскрыл успехи ударов ВСУ по России

22:07

"Путин убил мою маму": почему Тамара Гвердцители распрощалась с РФ

21:52

Многие хозяйки допускают серьезную ошибку: где нельзя ставить микроволновку

21:10

Без вмешательства "война будет проиграна": топ-политики сделали заявления об отправке войск

20:09

В шести областях Украины ввели отключения света: в "Укрэнерго" предупредили украинцев

19:51

"Ситуация может стать опаснее": генсек НАТО назвал два сценария развития войны

19:50

Влупит -3 градуса и зальет грозовыми дождями: в Украину ворвалась холодина

19:10

Что случится с Украиной, если россиянам удастся отыграть "молдавский трек" в свою пользумнение

18:59

Резервы на передачу Украине систем ПВО у партнеров есть: эксперт раскрыл детали

18:54

Какой запах отпугивает клещей: несколько лайфхаков для защиты от вредителей

18:44

"Цифра в 3,5 гривны - это чушь": эксперт о повышении тарифов на свет

18:26

"Сравнивают город с землей": военный рассказал о тяжелой ситуации на фронте

17:44

Германия срочно будет искать Patriot для Украины: Кулеба "достучался" до союзников

17:43

Чем отличаются католики от православных: вы точно будете удивлены

17:08

Что нужно сделать 5 апреля, чтобы очистить дом от бед: приметы дня

17:05

"Не имею никаких сомнений": Макрон убежден, что РФ устроит саботаж Олимпиады-2024

16:59

Массированные атаки РФ: "Укрэнерго" хочет построить сотни маленьких электростанций

Реклама
16:49

Меган Маркл ожидает третьего ребенка - СМИ

16:40

Какие изменения ждут "ограниченно годных": в Минобороны дали исчерпывающий ответ

16:40

Как сделать пирожное Картошка - так его готовили в СССР

16:35

Удалось остановить продвижение россиян: Зеленский срочно созвал военную Ставку

16:26

Катя Осадчая раскрыла секреты свой стройной фигуры

16:25

Опасность серьезная: что категорически нельзя делать с яйцами перед приготовлением

16:01

На костылях и с крюком: Шоптенко рассказала про реабилитацию после операции

15:57

Виталий Козловский впервые стал отцом - пол ребенка и первые подробности

15:45

Трендовая одежда весна-лето 2024: что носить, чтобы выглядеть модно и стильноФотоВидео

15:38

"Ferrari разорвала пополам": украинская модель погибла в жутком ДТП

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять