У Лаврова разразились резким заявлением в адрес США из-за хакерской атаки на JBS

В МИД России едко ответили на обвинения в хакерской атаке на JBS / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Вашингтону обращаться к Москве по действующим каналам связи в том случае, если, дескать, американцы заподозрят "русских хакеров" в том, что они пытаются лишить США "барбекю" или осуществляют "покушение на мороженое". Об этом она заявила, комментируя ситуацию с кибератакой на компанию JBS, в которой подозревают российских хакеров.

"Если у американских коллег возникают подозрения, опасения, какое-то чувство нервозности, что русские хакеры лишают их барбекю, что русские хакеры могут совершить покушение на американское мороженое или еще что-либо подобное, нужно обращаться по специальному каналу", - цитирует ее заявление российское информагентство ТАСС.

Также она подчеркнула, что у Москвы есть специальный канал связи, который работает для взаимодействия с другими странами по вопросам хакерских атак.Читайте такжеСША ударили новыми санкциями по России

Ситуация с хакерской атакой на компанию JBS

2 июня самая крупная в мире мясоперерабатывающая компания JBS подверглась кибернетической атаке. Компьютерные сети были взломаны, из-за чего предприятия в Австралии, Канаде и США были вынуждены приостановить свою работу. Ситуация затронула тысячи работников компании.

США допускают, что кибератака на компанию JBS может быть связана с действиями хакеров из России. Спикер Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент Байден намерен обсудить с главой РФ Путиным ситуацию с безопасностью в кибернетической сфере. Она не исключила сценария, при котором Штаты примут определенные меры в отношении России из-за атаки на JBS.