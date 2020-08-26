У Лукашенко назвали условия диалога с Западом по ситуации в Беларуси

Мы готовы к диалогу, но без угроз и вмешательства в политику Беларуси - Макей / УНИАН

Официальный Минск готов к переговорам с зарубежными партнерами по ситуации, которая происходит в Беларуси. Однако для реализации таких мероприятий иностранные государства не должны вмешиваться во внутриполитический процесс РБ и угрожать режиму Лукашенко.

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в ходе переговоров со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, сообщает государственное информагентство белорусской республики Белта.

По словам Макея, белорусские власти настроены на диалог с западными странами только при условии объективной оценки последних событий на территории Беларуси.Читайте такжеВ Беларуси начали "увольнять" депутатов: оппозиция заявила о новых нарушениях Лукашенко

"Глава МИД Беларуси подчеркнул важность объективной, всесторонней оценки последних событий, заверив в готовности к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по данной теме без угроз и вмешательства во внутренние дела", - отмечается в сообщении.

Напомним, 9 августа в Беларуси официально состоялись выборы президента, по итогам которых, как утверждают в государственном Центризбиркоме, победил Александр Лукашенко. После этого в стране начались массовые протесты и забастовки – белорусы обвиняют власть в фальсификации выборов. Сотрудники силовых структур применяли чрезмерную физическую силу не только против митингующих, но и в отношении случайных прохожих.

В Европарламенте на фоне белорусских событий призвали руководство ЕС ввести жесткие санкции против режима Лукашенко и лично белорусского президента.Читайте такжеТихановская рассказала, как Лукашенко заставят уйти с поста президента Беларуси

Евросоюз не признал итогов выборов президента Беларуси и Александра Лукашенко в качестве избранного главы государства. Против чиновников и политиков белорусского режима будут введены санкции, которые могут предусматривать запрет для государственных деятелей на въезд в европейские страны с последующей заморозкой их финансовых активов.