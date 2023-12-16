У Путина испугались эльфийского языка и объявили о серьезной угрозе

В России живет более 12 тысяч человек, которые считают, что представляют так называемую эльфийскую народность, сказал российский политик Андрей Худолеев.

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В России есть учителя, которые преподают эльфийский язык - Худолеев / Коллаж: Главред, фото: Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям, ua.depositphotos.com

В стране-агрессоре России молодежь все больше интересуется выдуманным эльфийским языком. Такой "язык" представляет "угрозу", поскольку даже в Яндекс переводчике есть эльфийский, но нет реальных языков многих народов, которые проживают в российском государстве. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев.

Как сообщает Ura.ru, в ходе форума Многонациональная молодежь Зауралья он пожаловался, что, мол, при последней переписи населения в России официально зафиксировали так называемую эльфийскую народность, представителями которой себя считают чуть больше 12 тысяч человек.

По его словам, есть даже учителя, которые преподают эльфийский язык. Ситуация "угрожающая".

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"Я бы эту тему не поднял, но в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, изучающие эльфийский язык. Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьезной угрозой", - считает политик.

Также Андрей Худолеев подчеркнул, что эльфийский язык есть даже в Яндекс переводчике, тогда как там нет реальных языков многих народов, которые живут в РФ.

Кто такие эльфы и что такое эльфийский язык

Эльфы – придуманный народ, который фигурирует в фольклоре германо-скандинавских и кельтских народов. Представления об эльфах могут быть совершенно разные, именно поэтому современное представление о них сформировано, в основном, британским писателем-фантастом Джоном Толкином и его последователями.

В известных на весь мир произведениях Властелин колец и Хоббит, или туда и обратно Толкин представил эльфийский язык, который он сам и выдумал. За основу он взял финский язык. Среди фанатов творчества Толкина немало тех, кто пытается изучать язык эльфов и говорить на нем.

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