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У Путина объявили, что Россия не применит ядерное оружие в Украине

29 марта 2022, 04:47

В концепции безопасности РФ четко указано, когда Москва может задействовать ядерное оружие, сказал Дмитрий Песков.

Песков
Кремль не применит ядерное оружие в Украине вне зависимости от исхода войны - Песков / УНИАН

Россия, дескать, не рассматривает возможность применения ядерного оружия в Украине. Любая ситуация, которая будет после завершения войны, не станет поводом для такого решения. В российской концепции безопасности очень четко указано, что ядерное оружие задействуется только тогда, когда есть угроза существованию российского государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает Reuters, в интервью американцам он рассказал о том, что якобы любой вариант завершения войны против Украины не станет поводом для применения Россией ядерного оружия. Согласно российской концепции безопасности, ядерное оружие задействуется только в условиях наличия угрозы существования государства.

"У нас есть концепция безопасности, в которой очень четко указано, что только тогда, когда существует угроза существованию государства в нашей стране, мы можем применить и будем фактически применять ядерное оружие для устранения угрозы существованию нашей страны", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, глава РФ Владимир Путин 24 февраля сделал заявление о том, что государства, которые будут препятствовать России, якобы вынуждены будут столкнуться с "такими последствиями, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории". Некоторые мировые политики пришли к выводу, согласно которому это была угроза ядерным ударом.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Россия не пойдет на применение ядерного оружия, так как при таком сценарии европейская часть России и Беларуси станет непригодной для жизни. Кроме того, по его словам, Путину не выгодно наносить ядерный удар по народу, который он хотел бы оккупировать.

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