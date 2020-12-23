У Путина раскрыли планы по строительству Северного потока-2

Строительство Северного потока-2 – приоритетный вопрос для Москвы, сказал Дмитрий Песков.
Россия намерена продолжать строительство газопровода Северный поток-2 несмотря на давление со стороны США. Отношение к российскому энергетическому проекту на международной политической арене зависит от действий новой администрации президента Джо Байдена.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 23 декабря, комментируя перспективы завершения строительства трубопровода СП-2, сообщает ТАСС.
По его словам, работа по строительству газопровода продолжается. Реализация Nord Stream 2 является ключевой задачей РФ.
"Это приоритетный проект и мы продолжаем работать над его реализацией", - заверил Песков.
Также он добавил, что вопрос изменения отношения к проекту Северный поток-2 на Западе зависит от позиции новой администрации в Вашингтоне.
"Остальные вопросы - к американцам", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеСтало известно, когда начнут строительство последнего участка Северного потока-2
Северный поток-2 новости
- Строительство энергетического проекта Северный поток-2 возобновилось 11 декабря в экономической зоне Германии. Проект был остановлен в прошлом году из-за американских санкций.
- Конгресс США принял оборонный бюджет на будущий год. В него включили санкции против двух газопроводов – Северный поток-2 и Турецкий поток. Трамп не намерен подписывать документ, однако законодатели планируют преодолеть вето главы государства.
- Германия негативно реагирует на призывы Вашингтона прекратить строительство Северного потока-2. В Берлине полагают, что СП-2 не является инструментом политического влияния России.
- Президент РФ Владимир Путин 17 декабря заявил, что Северный поток-2 является экономически выгодным проектом для Европы и выразил надежду, согласно которой новая администрация США не будет препятствовать его реализации.