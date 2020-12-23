У Путина раскрыли планы по строительству Северного потока-2

Вопрос об изменении отношения к СП-2 на Западе зависит от позиции США - Песков / Reuters

Россия намерена продолжать строительство газопровода Северный поток-2 несмотря на давление со стороны США. Отношение к российскому энергетическому проекту на международной политической арене зависит от действий новой администрации президента Джо Байдена.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 23 декабря, комментируя перспективы завершения строительства трубопровода СП-2, сообщает ТАСС.

По его словам, работа по строительству газопровода продолжается. Реализация Nord Stream 2 является ключевой задачей РФ.

"Это приоритетный проект и мы продолжаем работать над его реализацией", - заверил Песков.

Также он добавил, что вопрос изменения отношения к проекту Северный поток-2 на Западе зависит от позиции новой администрации в Вашингтоне.

"Остальные вопросы - к американцам", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеСтало известно, когда начнут строительство последнего участка Северного потока-2

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