У Путина разразились угрозами из-за "зернового соглашения" без РФ

Дмитрий Песков и Владимир Путин / Reuters

Без участия России сделка по вывозу зерна из украинских портов вряд ли реализуема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный", - отреагировал представитель Кремля на информацию о выходе новых судов с зерном из украинских портов.

У Пескова также поинтересовались, может ли сложившаяся ситуация спровоцировать обострение конфликта.

"Вы видите действия украинской стороны, вы видите, что именно этими действиями украинская сторона шла к срыву этой сделки, шла к тому, чтобы подорвать атмосферу безопасности и гарантированной безопасности. Здесь нужно исходить из того, что известные действия украинской стороны привели к тому, что сделка под угрозой", - добавил путинский секретарь.

Зерновой шантаж РФ

Напомним, ранее минобороны РФ заявило о выходе Москвы из соглашений по вывозу зерна из портов Украины, назвав причиной якобы атаку Украина "против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это было лишь предлогом, и Россия начала заведомо обострять продовольственный кризис еще в сентябре, когда из-за действий ее представителей в Совместном координационном центре около Босфора накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту.

Как известно, представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашение о создании морского коридора для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного сроком на 120 дней.

По состоянию на день 29 октября из украинских портов вышло 403 судна с 9,1 млн тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки.

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