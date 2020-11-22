У Путина сделали заявление о главной цели России по Донбассу

У Путина призывают Украину прописать особый статус Донбасса в Конституции / Reuters

Россия в первую очередь заинтересована в том, чтобы изменения в виде особого статуса Донбасса были внесены в Конституцию Украины, поскольку Рада после завершения конфликта может отменить закон об ОРДЛО. Киев якобы не собирается соблюдать соглашению по урегулированию вооруженной конфронтации на востоке Украины.

Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в комментарии российскому изданию РИА Новости.

Комментируя заявление спикера Украинской делегации Алексея Арестовича о том, что Киев продлит законодательство об особом статусе Донбассе в нынешнем виде, Безпалько заявил, что Россию интересует не сам закон, а внесение изменений в украинскую Конституцию, поправки в которую сложнее принять. Отдельно закон Москву не устраивает, так как Киев может его отменить.

"Для нас важно, чтобы этот закон был занесен в тело конституции, которую менять гораздо сложнее, чем принимать или отменять какие-либо законы. Допустим, его (закон об особом статусе Донбасса) пролонгируют, а потом депутаты проголосуют через месяц вообще за отмену этого закона, после того, как они получат от России требуемое. Или от Донбасса, оккупируют его или что-то еще", - сказал он.Читайте такжеКрах переговоров по Донбассу: Арестович объяснил, как Россия подставляет Путина

Также российский эксперт раскритиковал позицию Украины по скандальной "формуле Штайнмайера", которую поддерживает Россия, и добавил, что Киев якобы не планирует выполнять договоренности.

"Украина не собирается вообще соблюдать никаких соглашений. На дипломатическом фронте, на линии соприкосновения мы все это постоянно наблюдаем", - подчеркнул Безпалько.

Конфликт России и Украины на Донбассе