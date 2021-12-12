У Путина заявили об агрессивной риторике Байдена из-за угрозы вторжения РФ в Украину

Дмитрий Песков / УНИАН

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США Джо Байдена об американских войсках в Европе и угрозы маневрами ухудшают отношения с Россией.

Представитель Кремля назвал агрессивной риторику Вашингтона.

"Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряженности", - отметил Песков, передает ТАСС.

При этом он заявил, что несмотря на дружественное общение (в начале встречи президенты обменялись приветствиями), тон обсуждения стоявших на повестке вопросов был предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны Президента России Владимира Путина, так и со стороны президента США Джо Байдена.

Возможное вторжение России в Украину

Отметим, президент США Джо Байден раскрыл планы США в случае вторжения России в Украину.

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По словам американского лидера, Вашингтон перебросит силы в восточноевропейские страны НАТО: Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию.

Что говорят у Путина

При этом Дмитрий Песков заявил, что якобы у России намерений вторгаться в Украину нет. По его словам, "Россия имеет право перемещать войска по своей территории в любом направлении".

А вот основной проблемой, по словам Пескова, является якобы применение Киевом поставленных Турцией ударных беспилотников Bayraktar и приближение американского вооружения к российским границам.

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Позиция США по войскам России у границ Украины

7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина. Центральной темой дискуссии стала Украины. Байден выступил в поддержку сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.

В Белом доме заявили, что Вашингтон осуждает концентрацию Москвой войск у украинских границ и намерен предоставить Киеву дополнительные партии летального оружия. К тому же США не гарантируют России невступление Украины в НАТО.

Президент России Владимир Путин в разговоре с Джо Байденом обвинил Украину в якобы невыполнении договоренностей по Донбассу. Также Москва требует от Вашингтона гарантий нерасширения Североатлантического альянса на восток.

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