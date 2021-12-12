УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Нападение на Украину обернется России ударом: Байден пригрозил Путину "ужасной ценой" за агрессию

12 декабря 2021, 09:53
Прослушать новость
Остановить

Новая военная агрессия Москвы против Киева приведет к разрушительным для России последствиям, сказал Джо Байден.

Джо Байден
Если Путин двинется на Украину, экономику России ждут разрушительные последствия - Байден / Фото Reuters

Если РФ пойдет на проведение военной операции против Украины, Москву ожидают очень серьезные экономические последствия. При таком сценарии положение российского государства в мире серьезно изменится, Россия будет вынуждена заплатить "ужасную цену". Об этом заявил президент США Джо Байден.

В ходе своей пресс-конференции глава Белого дома сказал о том, что о последствиях для России в случае военной атаки на Украину он сказал Путину во время американо-российских переговоров.Читайте такжеНападение России на Украину и диалог с Путиным: Зеленский сделал заявление об обещании Байдена

"Я совершенно ясно дал понять президенту Путину что, если он двинется на Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными", - отметил Байден.

Также он подчеркнул, что во время разговора с главой Кремля объяснил ему и об изменении положения России в мире при таком развитии событий, и "ужасной цене", которую придется заплатить Москве.

Напомним, ранее Байден сказал, что США никогда не планировали размещать свои войска на территории Украины для предотвращения военной атаки Москвы на Киев. Однако в случае подобной ситуации американцы отправят дополнительные военные подразделения на восточный фланг НАТО.

Реклама

Смотрите видео ТСН – Зеленский рассказал о деталях разговора с Байденом

Позиция США по войскам России у границ Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее говорил о том, что Вашингтон введет новые санкции против Москвы в том случае, если российское государство решится на военное вторжение в Украину. Причем американцы обещают принять меры, которые не были задействованы в начале российско-украинского конфликта.

Бывший советник 45-го американского президента Джон Болтон сказал, что странам Североатлантического альянса следовало бы разместить свои войска в Украине, а США должны усилить поставки Киеву летального оружия. Такие меры должны сдержать Россию от военного вторжения в Украину.

7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина. Центральной темой дискуссии стала Украины. Байден выступил в поддержку сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.

В Белом доме заявили, что Вашингтон осуждает концентрацию Москвой войск у украинских границ и намерен предоставить Киеву дополнительные партии летального оружия. К тому же США не гарантируют России невступление Украины в НАТО.

Президент России Владимир Путин в разговоре с Джо Байденом обвинил Украину в якобы невыполнении договоренностей по Донбассу. Также Москва требует от Вашингтона гарантий нерасширения Североатлантического альянса на восток.

Главред рекомендует:

viber
новости России новости США Владимир Путин Джо Байден новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Нападение на Украину обернется России ударом: Байден пригрозил Путину "ужасной ценой" за агрессию». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 11 декабря 2021: Ракам – роковые страсти, Весам – неожиданные деньгиГороскоп на сегодня 11 декабря 2021: Ракам – роковые страсти, Весам – неожиданные деньги Любовный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Девам – роковые чувства, Водолеям – тайный поклонникЛюбовный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Девам – роковые чувства, Водолеям – тайный поклонник Гороскоп на 2022 год для всех знаков: Рыбам можно позавидовать, а Деве – посочувствоватьГороскоп на 2022 год для всех знаков: Рыбам можно позавидовать, а Деве – посочувствовать Финансовый гороскоп на неделю 13-19 декабря: Близнецам – крупная прибыль, Водолеям – ценная находкаФинансовый гороскоп на неделю 13-19 декабря: Близнецам – крупная прибыль, Водолеям – ценная находка Украине грозит новая вспышка COVID-19: в Минздраве назвали срокиУкраине грозит новая вспышка COVID-19: в Минздраве назвали сроки
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
09:53

Нападение на Украину обернется России ударом: Байден пригрозил Путину "ужасной ценой" за агрессию

09:39

Участие США в переговорах по Донбассу: почему это хорошая новостьмнение

09:24

Три дозы Pfizer нейтрализуют "Омикрон" в четыре раза хуже, чем "Дельту" - израильские ученыеВидео

09:00

Мощный поединок с нокдауном в 7 раунде: Ломаченко сокрушил "африканского терминатора" КоммиВидео

08:40

Гороскоп на сегодня 12 декабря 2021: Львам – опасные соблазны, Водолеям – предательство, Рыбам - обманВидео

Реклама
08:13

Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 91 тысячуВидео

07:38

Байден пообещал отправить войска на восточный фланг НАТО в случае нападения России на УкраинуВидео

06:28

Возможны четыре политических сценария: прогноз на 2022 год для Зеленского и Украинымнение

06:01

Самый красивый новогодний маникюр с блестками 2022, который превратит вас в звезду вечераФото

05:28

Врежет мороз до -21º, завалит снегом: украинцев предупредили о зимнем АрмагеддонеВидео

05:02

Цены на мандарины резко взлетели: украинцы заплатят больше за новогодний фрукт

04:43

Украинцы могут остаться без безлимитного мобильного интернета: что случилось

04:22

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковВидео

03:51

И никаких разводов: как правильно мыть окна и зеркала

03:17

Алла Пугачева восхитила Сеть: вышла в свет в чулках и кожаном мини

02:40

3 лайфхака о красоте, которые должна знать каждая девушка

02:15

Ушел из жизни легендарный испанский теннисист

01:46

Как распознать инфаркт за полчаса до приступа: врач назвал симптомыВидео

01:16

Доллар резко попрет вверх: украинцам дали неожиданный прогноз до конца годаВидео

00:52

Приметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в бедуВидео

Реклама
11 декабря, суббота
23:25

Лидеры G7 едины насчет последствий в случае агрессии России - ГосдепВидео

23:00

"Засунули в мединститут": Оля Полякова впервые рассказала о своем отцеВидео

22:27

Что делать в случае увольнения или болезни семейного врача: ответ МОЗ

22:15

В Киеве зажгли главную елку страны: работники под дождем вешали гирляндыВидео

22:06

Украинцам повысили пенсии: кому и на сколько подняли выплатыВидео

21:45

"Зачем это надо?": Комаровский откровенно рассказал о вакцинации детей от COVID

21:33

За килограмм крупы – 65 гривен: в Украине рекордно дорожает гречкаВидео

21:08

В Минздраве пояснили, почему не спешат ослаблять карантинВидео

20:55

На Ровенщине сорвавшиеся с лесовоза бревна разбили бус с людьми, есть пострадавшиеВидео

20:25

Помощник госсекретаря США приедет в Украину из-за агрессивных планов КремляВидео

19:56

Скончался бывший депутат Киесовета

19:49

Наказание отложили: у Зеленского объяснили судьбу "адских санкций" Запада против РФВидео

19:31

Доставка посылок Новой почты: Ощадбанк запустил новую услугуВидео

19:20

Лорак в платье с неприличным разрезом и декольте похвасталась наградой в Кремле

19:14

Кремль не хочет завоевывать Украинумнение

19:07

Украину ждет кризис парниковых овощей: почему закрываются теплицы

18:45

До 150 гривен за кг: цена на чеснок в Украине достигла немыслимой отметкиВидео

18:44

Угроза вторжения РФ: Лондон анонсировал помощь Киеву и объяснил судьбу СП-2Видео

18:24

США и Германия припугнули Россию "сильным ответом" в случае агрессии

18:07

Замминистра Гогилашвили прокомментировал свою "чрезмерную эмоциональность" на блокпосте

Реклама
17:57

Новый тариф Нафтогаза: украинцам объяснили резкое изменение цены на газВидео

17:25

Что подарить на Новый год: лучшие идеи, чтобы задобрить близких и водняного Тигра

16:02

Звоночек не только для Украины, но и для НАТО: президент Литвы предупредил об угрозе вторжения РФВидео

15:58

Весна нагрянет в феврале: украинцев ошарашили прогнозом до конца зимыВидео

15:25

Беременная утонула с мужем: на Житомирщине нашли тело погибшей матери двоих детейВидео

15:15

Самые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал датыВидео

15:10

Ретроградная Венера 2021: даты и что категорически нельзя делатьВидео

14:50

Автобус с людьми "впечатался" в грузовик на Львовщине: в салоне было 20 человек

14:42

"Конец не за горами": Билл Гейтс уточнил свой прогноз по поводу окончания пандемии коронавируса

14:38

Javelin не защитят от агрессии РФ: в ВСУ объяснили, чего не хватает УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять