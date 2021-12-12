Нападение на Украину обернется России ударом: Байден пригрозил Путину "ужасной ценой" за агрессию

Если Путин двинется на Украину, экономику России ждут разрушительные последствия - Байден / Фото Reuters

Если РФ пойдет на проведение военной операции против Украины, Москву ожидают очень серьезные экономические последствия. При таком сценарии положение российского государства в мире серьезно изменится, Россия будет вынуждена заплатить "ужасную цену". Об этом заявил президент США Джо Байден.

В ходе своей пресс-конференции глава Белого дома сказал о том, что о последствиях для России в случае военной атаки на Украину он сказал Путину во время американо-российских переговоров.Читайте такжеНападение России на Украину и диалог с Путиным: Зеленский сделал заявление об обещании Байдена

"Я совершенно ясно дал понять президенту Путину что, если он двинется на Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными", - отметил Байден.

Также он подчеркнул, что во время разговора с главой Кремля объяснил ему и об изменении положения России в мире при таком развитии событий, и "ужасной цене", которую придется заплатить Москве.

Напомним, ранее Байден сказал, что США никогда не планировали размещать свои войска на территории Украины для предотвращения военной атаки Москвы на Киев. Однако в случае подобной ситуации американцы отправят дополнительные военные подразделения на восточный фланг НАТО.

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Позиция США по войскам России у границ Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее говорил о том, что Вашингтон введет новые санкции против Москвы в том случае, если российское государство решится на военное вторжение в Украину. Причем американцы обещают принять меры, которые не были задействованы в начале российско-украинского конфликта.

Бывший советник 45-го американского президента Джон Болтон сказал, что странам Североатлантического альянса следовало бы разместить свои войска в Украине, а США должны усилить поставки Киеву летального оружия. Такие меры должны сдержать Россию от военного вторжения в Украину.

7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина. Центральной темой дискуссии стала Украины. Байден выступил в поддержку сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.

В Белом доме заявили, что Вашингтон осуждает концентрацию Москвой войск у украинских границ и намерен предоставить Киеву дополнительные партии летального оружия. К тому же США не гарантируют России невступление Украины в НАТО.

Президент России Владимир Путин в разговоре с Джо Байденом обвинил Украину в якобы невыполнении договоренностей по Донбассу. Также Москва требует от Вашингтона гарантий нерасширения Североатлантического альянса на восток.

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