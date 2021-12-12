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Байден пообещал отправить войска на восточный фланг НАТО в случае нападения России на Украину

12 декабря 2021, 07:38
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Байден отметил, что в случае вторжения в Украину Запад введет против России жесткие экономические санкции, которые ранее никогда не применялись.

Джо Байден
Джо Байден заявил, что США никогда не планировали размещать свои войска на территории Украины / Reuters

Лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что размещение американских войск на территории Украины для предотвращения возможного нападения России никогда не планировалось. В то же время он пообещал отправить войска на восточный фланг НАТО в случае нападения России на Украину.

Такое заявление Байден сделал в ответ на вопрос журналиста о том, отказался ли Вашингтон от такой идеи, сообщает корреспондент в Белом доме Кэтрин Дойл в Twitter.

В ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube, Байден отметил, что в случае вторжения в Украину Запад введет против России жесткие экономические санкции, которые ранее никогда не применялись.

Кроме того, глава Белого дома выразил мнение, что президент России Владимир Путин осознал тяжесть возможных последствий.

"Влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляда на нее значительно изменятся", - сказал Байден.

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Также президент США подчеркнул, что он ясно дал понять Путину, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине помощь в сфере обороны.

Вместе с тем, Байден подчеркнул, что в случае вторжения России в Украину, "мы сочтем необходимым направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, (страны "Бухарестской девятки" – ред.), во все те страны НАТО, перед которыми у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения России".

Отметим, в "Бухарестскую девятку" входят Венгрия, Латвия, Болгария, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

Возможное вторжение РФ в Украину

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.

Американские издания The Washington Post и Politico обнародовали материалы, в которых речь шла о концентрации войск РФ у границ Украины. В качестве подтверждения своих аргументов они также показали спутниковые снимки передвижения российских войск.

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вскоре странам Евросоюза предстоит выбор между российским газом и тем, чтобы отстаивать Украину. По его словам, Британия поддерживает Украину, потому что привержена демократии и свободе.

Британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить в Украину спецназовцев на фоне опасений, что туда могут вторгнуться российские войска.

1 декабря стало известно, что более 10 тысяч военнослужащих совершили марши на южные полигоны России. Возле границ Украины они якобы будут проходить зимние учения.

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