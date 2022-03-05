У рашистов кончаются Искандеры: в Беларусь перебросили допотопные ракеты РФ

/ t.me/Hajun_BY

На территорию Беларуси РФ перебрасывает ракетные комплексы советского образца Точка-У.

О передвижении российской техники по территории Беларуси сообщает белорусский Telegram-канал Белорусский Гаюн.

Отмечается, что около 30 тактических ракетных комплексов Точка-У выехали с военного аэродрома в Мачулищах (Беларусь). При этом на машинах не было ни номеров, ни условных обозначений.

Следующим передвижением техники был съезд на трассу Р-23 со стороны аэродрома. В 14.45 комплексы заметили возле Самохваловичей на трассе Р-23. Сообщается, что в колонне двигалось около 8 машин, таким образом можно предположить, что они разделились.

/ t.me/Hajun_BY

В 15:45 колонна съезжает на трассу М5 у п. Привольный. В 16:00 уже на трассе М5 возле аг. Дукора, в 18:15 на той же трассе уже возле села Болочанка в сторону Бобруйска. Обратим внимание, что дальность стрельбы и точность таких комплексов намного ниже, чем у Искандеров.

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/ t.me/Hajun_BY

"Дальность стрельбы и точность таких комплексов гораздо ниже, чем у Искандеров и поставка их в Беларусь может говорить только об одном – у РФ, похоже, заканчиваются ракеты для Искандеров", - говорится в сообщении.

Справка: Точка-У — советский тактический ракетный комплекс дивизионного звена (с конца 1980-х годов переведён в армейское звено). Дальность стрельбы - до 120 км. Начало разработки - 1968 год. Принят на вооружение в 1975 году. В РФ насчитывается до 60 комплексов Точка-У.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты РФ запустили по территории Украины порядка 500 ракет, заявили в Министерстве обороны США.

В Пентагоне рассказали, что более 230 ракет было запущено с мобильных пусковых установок, которые Россия доставила в Украину.