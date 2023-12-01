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Убийство Путина и теракты в ЕС: "предсказания Ванги" на 2024 год – Euronews

Алексей Тесля
1 декабря 2023, 11:57
В 2024 году диктатора Владимира Путина может ждать смерть, предсказывала баба Ванга.
Ванга
Баба Ванга предсказала убийство Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Известная болгарская предсказательница баба Ванга (Вангелия Пандева Гуштерова) на 2024 год сделала семь пророчеств.

Некоторые из них выглядят достаточно впечатляющими и способными привести к глобальным изменениям, говорится в материале Euronews.

Одно из предсказаний Ванги говорит о том, что в 2024 году диктатора Владимира Путина может ждать смерть.

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"Ванга предсказала, что в следующем году на президента России Владимира Путина будет совершено покушение одним из его соотечественников", - отмечается в сообщении.

Кроме того, не исключены террористические и биологические атаки. Ванга предупредила об увеличении числа террористических атак в Европе, а также предсказала, что в 2024 году "большая страна" проведет испытания или атаки с применением биологического оружия.

По словам предсказательницы, масштабный экономический кризис может произойти в 2024 году. По всей видимости, он повлияет на мировую экономику в следующем году, причем основными факторами станут растущий уровень задолженности и эскалация геополитической напряженности.

Также баба Ванга предсказала погодные катаклизмы в 2024 году. Она предсказывает, что в следующем году будут происходить ужасающие погодные явления и стихийные бедствия.

По ее словам, также ожидается увеличение числа кибератак. Ясновидящая предсказывала, что возрастет число кибератак. Продвинутые хакеры будут атаковать важнейшие объекты инфраструктуры, такие как электросети и водоочистные сооружения, создавая угрозу национальной безопасности.

Вместе с тем в 2024 году стоит ожидать прорывов в медицине. Не все так плохо и мрачно, ведь в следующем году появятся новые методы лечения неизлечимых заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и рак.

Баба Ванга также предсказывала технологический прорыв. По ее словам, произойдет серьезный прорыв в области квантовых вычислений.

Что известно о предсказательнице Ванге

Баба Ванга родилась в 1911 году и согласно легендам, обладала пророческими способностями.

Слепая с детства, болгарская ясновидящая, как говорят, могла заглядывать в будущее, причем свои способности она приписывала урагану, в результате которого ослепла.

Она умерла в 1996 году и с тех пор стала культовой фигурой среди верующих в прорицателей и любителей теорий заговора. Судя по всему, многие из ее предсказаний сбылись уже после ее смерти.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее астролог Влад Росс предсказал будущее Путина. Влад Росс отметил, что Путину будет сложно пережить ближайшие месяцы, а после его смерти никто не будет знать, где его могила.

Напомним, ранее астролог рассказал о последствиях получения ATACMS Украиной. Если Россия не выведет из Херсонской и Запорожской областей свои войска, Украина получит сотни ATACMS и Taurus, прогнозирует астролог Влад Росс.

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предсказание Владимир Путин Ванга
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