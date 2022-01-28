Угроза новой войны: Лавров объяснил, чего добивается РФ

Сергей Лавров / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вероятность начала войны в ближайшее время.

В интервью российским радиостанциям он подчеркнул, что РФ не позволит игнорировать "свои интересы".

Глава МИД РФ утверждает, что Россия якобы не хочет начала войны.

"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать их мы тоже не позволим", — сказал Лавров.

Он добавил, что не считает переговоры с США и НАТО завершенными. Он отметил, что Москва передала проекты договоренностей в середине декабря, а письменные ответы на них получила два дня назад. По словам министра, некоторые из ответов "наводят тень на плетень", но в них есть и "рациональные зерна".

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Среди тем, важных для России "на каких-то этапах", — ракеты средней и меньшей дальности, мораторий на размещение которых в Европе предлагала российская сторона. "Тогда это было проигнорировано, а сейчас это включено в их предложения", — заявил Лавров.

Также речь идет об отводе учений подальше от границы с обеих сторон, о согласовании предельной дистанции для сближения боевых самолетов и кораблей, ряде других мер "деэскалации и деконфликтинга".

Переговоры Запада и России

США, Североатлантический альянс и Россия в период с 10 по 13 января провели ряд дискуссий по вопросам безопасности в Европе. Переговоры шли на фоне усиления присутствия российских войск у границ Украины и обвинения Москвы в адрес НАТО в угрозах своим рубежам.

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман, которая представляла Вашингтон в переговорах с Россией, заявила, что американская сторона не пойдет на уступки Москве по стратегически важным вопросам. Речь идет о гарантиях нерасширения НАТО на восток и отказа Украины от интеграции в военно-политический блок Запада.

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