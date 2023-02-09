"Угроза очень велика": глава Европарламента призвала дать Украине истребители и дальнобойные ракеты

Европейские страны должны поддерживать Украину не только на словах, но и на деле, поэтому следует усилить военную помощь Киеву, сказала Роберта Мецола.

Украине нужно дать реактивные самолеты, чтобы она защитила свою свободу - Мецола / Коллаж Википедия, скриншот YouTube

В рамках усиления военной помощи Европа должна поставить Киеву истребители и дальнобойное оружие. Европе следует предпринимать решительные действия в условиях войны России против Украины. Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Меццола.

В ходе своего выступления в Европарламенте она сказала о том, что европейские страны оказывают военную помощь Украине. В условиях российской угрозы Киеву следует поставить истребители и дальнобойные ракеты.

"Мы оказываем военную помощь и оборудование и следующим шагом должно быть рассмотрение возможности предоставления Украине истребителей и дальнобойного оружия… Наш ответ должен быть пропорционален угрозе, а угроза очень велика", - отметила глава ЕП.

Также она добавила, что страны Европы должен действовать более решительно.

"Мы знаем, какую жертву понес ваш народ ради Европы, и мы должны почтить это не только словами, но и действиями", - сказала Мецола.

Роберта Мецола подчеркнула, что в рамках помощи Украине должен поставить "реактивные самолеты, которые вам нужны, чтобы защитить свободу, которую многие воспринимают как должное".

Истребители и дальнобойные ракеты для Украины

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Британии Риши Сунаком заявил, что Лондон и Киев договорились о поставках Украине дальнобойного оружия.

Сунак допустил передачу Киеву истребителей и сказал, что именно поэтому британцы будут учить украинских пилотов управлять военными самолетами НАТО.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Запад примет решение о передаче Украине боевой авиации Запада в течение нескольких недель. Как полагает чиновник, Киев после одобрения ракет дальностью 150 километров может рассчитывать и на ракеты дальностью 200-300 км.

Президент США Джо Байден сказал, что Штаты пока не готовы поставлять Украине истребители F-16. По его словам, это военная помощь другого уровня, а для предоставления боевой авиации время еще не пришло.

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