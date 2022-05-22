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Угрюмый "наехал" на Дядю Сашу: путинские генералы устроили разброки из-за провала в Украине

22 мая 2022, 21:32

Генерал армии Валерий Герасимов является основным виновник провала "блицкрига" в Украине.

Валерий Герасимов
Валерий Герасимов / Минобороны РФ

Продолжается нарастать конфликт между начальником Генерального штаба РФ генералом армии Валерием Герасимовым (кличка в офицерской среде "Угрюмый") и командующим Южного военного округ генералом армии Александром Дворниковым (кличка "Дядя Саша").

Как пишет в Telegram известный журналист Роман Цимбалюк, причиной конфликта есть банальная зависть Дворникова к карьерному продвижению Герасимова и его желание в получении высоких должностей в ВС РФ – начальника ГШ, командующего СВ.

"Вся эта злость проявляется в словесных перепалках на совещаниях и личных разговорах между ними. Взаимоотношения "Дяди Саши" и "Угрюмого" уже давно вышли наружу и в отрытую обсуждаются офицерами Южного военного округу", - отметил он.

Журналист добавил, что война России против Украины ознаменовало новый этап борьбы двух генералов.

"Считается, что генерал армии Валерий Герасимов является основным виновник провала "блицкрига" в Украине из-за бездарного планирования и подготовки проведения операции, в тоже время генерал армии Дворников считает себе "гениальным военачальником", войска Южного военного округа, которыми он командует, смогли захватить значительную часть территории Украины. Одновременно к "Дяде Саши" со стороны командования Вооруженных Сил РФ предъявляться претензии в громадном количестве погибших военнослужащих, больших потерях вооружения и военной техники во время боевых действий. А также, обмане руководства вооружённых сил РФ в вопросах готовности войск Южного военного округа к военным действиям на территории Украины. Но самое главное Дворникова считают виновником в многочисленных смертях солдат российской армии сами же офицеры Южного военного округа", - резюмировал он.

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Напомним, ранее сообщалось, что министра обороны РФ Сергей Шойгу может ожидать трибунал за провал военных планов Москвы против Украины. Украинская разведка установила кадровые чистки в рядах армии оккупантов после первого этапа войны. Командующий Черноморским флотом, первый заместитель и начальник штаба были уволены.

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