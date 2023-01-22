Украина и Европа победят даже без Германии: Польша выдвинула ФРГ жесткий ультиматум

Мы не будем наблюдать пассивно, как Украина истекает кровью, подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий жестко обратился к властям ФРГ / Коллаж Bundeswehr, УНИАН

Позиция Германии по итогу Рамштайна-8 в плане передачи танков Украине является "неприемлемой", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Прошел почти год с начала войны, в результате которой ежедневно гибнут мирные люди, уничтожаются украинские города, есть многочисленные свидетельства военных преступлений РФ в Украине, отметил он в интервью PAP.

"Что еще нужно Германии, чтобы открыть глаза и начать действовать в соответствии с потенциалом немецкого государства? В конце концов, они не должны активировать 100% своих ресурсов, 30% было бы достаточно, даже 10% было бы прогрессом. Но прежде Берлин не должен ослаблять или саботировать действия других стран", — подчеркнул Моравецкий.

Он упрекнул Германию в том, что она ставит палки в колеса в вопросе передачи Украине тяжелого вооружения, переводя дискуссии в плоскость, которые ни к чему хорошему не приводят.

"Я пытаюсь взвешивать свои слова, но скажу прямо: Украина и Европа выиграют эту войну с Германией или без нее. Однако от Германии зависит: захотят ли они присоединиться к миссии остановки российского варварства или будут пассивно наблюдать за этим, обрекая себя быть записанными не на той стороне истории", — подчеркнул глава польского правительства.

При этом он потребовал от министра обороны ФРГ Бориса Писториуса прояснить позицию насчет поставок Германией танков в Украину.

"Война идет здесь и сейчас. Украинским защитникам Европы танки нужны немедленно. Немцы хотят держать их на складах, пока россия не захватит Украину и не постучится в дверь Берлина?", — подчеркнул польский премьер.

Вместе с тем он предупредил, что если Германия и дальше будет затягивать этот вопрос, то будет формироваться "меньшая коалиция" стран, готовых передавать часть своей современной техники Украине.

"Мы не будем наблюдать пассивно, как Украина истекает кровью. Украинский народ борется за нашу свободу. Отправка в Украину танков Leopard в интересах Польши и Европы. Мы не дадим России захватить Киев, а потом поджечь целую Европу. Решение поддержать украинскую армию оправдано как политически, так и морально", — добавил Моравецкий.

Ранее генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что на заседании "Рамштайн-8" объявили о значительном новом пакете "боевых возможностей" для Украины. В то же время Ллойд Остин заявил после заседания, что решения о предоставлении Украине немецких основных боевых танков Leopard нет, как и американских танков M1 Abrams.

Напомним, глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о том, что после поставок Украине боевых машин пехоты Marder, стоит ждать передачи ВСУ немецких танков Leopard.

Как пояснила она в Twitter, это стало результатом изменения позиции федерального правительства Германии.

"Это большое облегчение, что федеральное правительство и особенно канцелярия, наконец, прокладывают путь для поставок танков в Украину", — пишет она.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о намерении поставить украинской стороне танки Challenger 2 и артиллерийские системы.

"Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем. Премьер-министр и президент Зеленский приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, в том числе предложение Польши предоставить роту танков "Леопард", — говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Другие новости: