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Украинских айтишников обвинили в ошибке, приведшей к большой утечке данных из соцсети Parler

12 января 2021, 16:07
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В Сети утверждают - из-за ошибки, которую допустили украинские IT-специалисты, случилась гигантская утечка данных пользователей соцсети Parler.

Парлер
Случилась большая утечка данных из соцсети Parler / Reuters

Украинские разработчики оставили уязвимость в программном коде для скандальной социальной сети Parler (в которой общались сторонники действующего президента США Дональда Трампа). Как сообщает на своей странице в Facebook сотрудник пиар-агентства Octopus Иван Сияк, из-за оставленной уязвимости злоумышленники получили доступ к 70 терабайтам личных данных пользователей соцсети.

Сияк утверждает, что в репутации украинских IT-специалистов "образовалась дыра размером с Житомир".

"Оказалось, что команда гениев построила Parler на уязвимой WordPress [платформа для управления контентом сайта – Главред]. После штурма Капитолия владельцы софта отключили Parler доступ к нему, а сеть не стала по этому поводу ничего предпринимать. Американская социальная сеть для правых и консерваторов убита нашими криворукими разработчиками", – написал он.

Сияк со ссылкой на пользователя Twitter под ником Classic Bird Respecter утверждает, что, узнав об отключении из пресс-релиза производителей программного обеспечения Okta, неизвестные злоумышленники провели атаку, в ходе которой похитили у Parler 70 терабайтов данных. Сюда входят все посты ‒ приватные и удаленные, профайлы, геолокации, сканы водительских прав премиум-пользователей.

Сейчас, как утверждает Сияк, информация свободно распространяется по десяткам ссылок.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Действующий президент США Дональд Трамп больше не сможет писать в Twitter – в компании приняли решение навсегда заблокировать его личный аккаунт. В публикациях Трампа увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
  • Социальная сеть Parler, которая имеет большую популярность среди сторонников Трампа, решением корпорации была удалена из магазина App Store.
новости США Дональд Трамп утечка данных Parler
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