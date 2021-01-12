Украинских айтишников обвинили в ошибке, приведшей к большой утечке данных из соцсети Parler

Случилась большая утечка данных из соцсети Parler / Reuters

Украинские разработчики оставили уязвимость в программном коде для скандальной социальной сети Parler (в которой общались сторонники действующего президента США Дональда Трампа). Как сообщает на своей странице в Facebook сотрудник пиар-агентства Octopus Иван Сияк, из-за оставленной уязвимости злоумышленники получили доступ к 70 терабайтам личных данных пользователей соцсети.

Сияк утверждает, что в репутации украинских IT-специалистов "образовалась дыра размером с Житомир".

"Оказалось, что команда гениев построила Parler на уязвимой WordPress [платформа для управления контентом сайта – Главред]. После штурма Капитолия владельцы софта отключили Parler доступ к нему, а сеть не стала по этому поводу ничего предпринимать. Американская социальная сеть для правых и консерваторов убита нашими криворукими разработчиками", – написал он.

Сияк со ссылкой на пользователя Twitter под ником Classic Bird Respecter утверждает, что, узнав об отключении из пресс-релиза производителей программного обеспечения Okta, неизвестные злоумышленники провели атаку, в ходе которой похитили у Parler 70 терабайтов данных. Сюда входят все посты ‒ приватные и удаленные, профайлы, геолокации, сканы водительских прав премиум-пользователей.

Сейчас, как утверждает Сияк, информация свободно распространяется по десяткам ссылок.

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Напомним, ранее Главред сообщал: