Ультиматум по НАТО: США ответили РФ секретным письмом

В США выражают надежду на то, что сообщение прочитает президент Владимир Путин.
РФ получила письменный ответ Соединенных Штатов на выдвинутый ранее ультиматум, который в Кремле называют "гарантиями безопасности".
В США выражают надежду на то, что сообщение прочитает президент Владимир Путин, пишет Washington Post.
В материале уточняется, что американская сторона попросила российских дипломатов не публиковать письмо и "держать его в секрете".
Как уточнил источник в Госдепартаменте, письменный ответ администрации Байдена будет включать предложения США по безопасности и "продемонстрирует заинтересованность Вашингтона в предложении диалога".
Там добавили, что Россия может посчитать документ американской стороны таким, который не соответствует гарантиям РФ относительно политики членства в НАТО.
"В России есть только один человек, который принимает решение, и это президент Путин. Если это позволит лицу, принимающему окончательные решения в России, рассмотреть эти идеи и решить, двигаться дальше или нет, то это в наших интересах", – резюмировали в администрации Байдена.
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Ультиматум России
Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.
В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс.
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