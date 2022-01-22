Ультиматум по НАТО: США ответили РФ секретным письмом

/ Reuters

РФ получила письменный ответ Соединенных Штатов на выдвинутый ранее ультиматум, который в Кремле называют "гарантиями безопасности".

В США выражают надежду на то, что сообщение прочитает президент Владимир Путин, пишет Washington Post.

В материале уточняется, что американская сторона попросила российских дипломатов не публиковать письмо и "держать его в секрете".

Как уточнил источник в Госдепартаменте, письменный ответ администрации Байдена будет включать предложения США по безопасности и "продемонстрирует заинтересованность Вашингтона в предложении диалога".

Там добавили, что Россия может посчитать документ американской стороны таким, который не соответствует гарантиям РФ относительно политики членства в НАТО.

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"В России есть только один человек, который принимает решение, и это президент Путин. Если это позволит лицу, принимающему окончательные решения в России, рассмотреть эти идеи и решить, двигаться дальше или нет, то это в наших интересах", – резюмировали в администрации Байдена.

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Ультиматум России

Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс.

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