Умер российский политолог Глеб Павловский - он работал над президентскими кампаниями Путина и Януковича

В ночь на 27 февраля умер Глеб Павловский - российский политолог, публицист, журналист, телеведущий, политтехнолог. Ему был 71 год. В последнее время он тяжело болел.
В 2000-х Павловский был едва ни главным политтехнологом при власти России. Его называли "архитектором" режима Путина. Однако в 2010-х он оказался ненужным Кремлю и стал активным критиком властей РФ.
О смерти Глеба Павловского сообщил галерист Марат Гельман в Facebook. Позже эту информацию росСМИ подтвердил друг Павловского Симон Кордонский, заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".
Глеб Павловский - что о нем известно
В 1991–1992 годы Глеб Павловский был заместителем председателя правления издательского дома "Коммерсантъ", в 1994–1995 — редактором и издателем ежеквартальника "Пределы власти", в 1995–1996 был учредителем и соредактором журналистского обозрения "Среда". С октября 2005 по апрель 2008 года вел программу "Реальная политика" на НТВ.
В 1995 году основал "Фонд эффективной политики", разработавший президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. В апреле 2011 года администрация президента расторгла контракт с фондом.
Также Павловский принимал участие в кампании президента Украины Виктора Януковича в 2004 году.
Как сообщал Главред, в феврале 2023 года умер майор и командир 1-го батальона полка "Азов" Олег Мудрак с позывным "Сухарем", который защищал Мариуполь до последнего. Военный полгода пробыл во вражеском плену и пережил теракт в Оленовке.
29 января на 94-м году жизни умер Дмитрий Павлычко - известный украинский поэт-шестидесятник, дипломат, политик, один из авторов Акта провозглашения независимости Украины, автор легендарного стихотворения "Два кольори".
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