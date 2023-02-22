Пережил теракт в Еленовке и российский плен: умер Олег Мудрак

У защитника Мариуполя остановилось сердце в результате пережитых пыток в плену россиян.

Олег Мудрак / соцсети

Умер майор и командир 1-го батальона полка "Азов" Олег Мудрак с позывным "Сухарем", который защищал Мариуполь до последнего.

Как известно, военный полгода пробыл во вражеском плену и пережил теракт в Оленовке.

"Он горел этим жизнь, наслаждался и зажигал сердца всех людей вокруг. Он сделал все возможное, чтобы я стал таким, какой я являюсь. Поэтому он никогда не исчезнет из моей головы и сердца. Я хочу быть мужчиной достойным Олега, чтобы он смотрел на меня с Вальгаллой и чувствовал только гордость за меня. Он всегда говорил, что не хотел, чтобы его смерть была "праздником слез". Хотел, чтобы вместе собрались его люди и улыбаясь вспоминали лучшие моменты связанные с ним. До встречи, родной! Сухарь - на щите!", - сообщил его племянник Даниил в своем Инстаграмме.

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Также информацию о смерти подтвердила супруга командира "Азова" и руководитель ОО "Ассоциация семей защитников "Азовстали" Екатерина Прокопенко.

По ее информации, у защитника Мариуполя остановилось сердце в результате пережитых пыток в плену россиян.

Теракт в Еленовке

В ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке в Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.

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